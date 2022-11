Astros de Houston son los campeones de la serie mundial

Sportingnews

La historia indica que cualquier equipo que quiera ser campeón tiene que saber sufrir. Y eso hicieron los Houston Astros, que comenzaron tanto la Serie Mundial 2022 como el sexto partido abajo en el marcador por 1-0, pero remontaron para llegar a lo más alto. En el sexto juego, ganaron por 4-1 para cerrar la serie con un 4-2 y evitar el dramático Game 7.

Sin embargo, duró muy poco el disfrute para los Phillies y sus ilusiones de llevar todo a un séptimo partido, porque al turno siguiente de los Astros el cubano Yordan Álvarez marcó un cuadrangular de tres carreras, con Jose Altuve y Jeremy Peña en las bases. Esto en el primer turno de pitcheo de José Alvarado, que había reemplazado a Zack Wheeler.

ALVAREZ GIVES THE ASTROS THE LEAD

112.5 mph, 450 foot, 3-run homerun

📹 @MLBONFOX

pic.twitter.com/fxEWKfR9S9

