Lanzan el icónico disco “Revolver” de The Beatles en una nueva versión especial remezclada y extendida

Por Mino D’Blanc

En días pasados, Apple Corps Ltd/Capitol/UMe lanzó a nivel mundial una gama de paquetes de edición especial recién mezclados y muy bien presentados de “Revolver”, el álbum editado en el año 1966 por The Beatles y que está considerado como el que cambió todo en relación a la música popular, girando fuera de su eje y marcando el comienzo de una nueva era vibrante de psicodelia sónica experimental y de vanguardia, provocando también un cambio cultural radical y marcando un giro importante en la propia evolución del célebre cuarteto de Liverpool, haciendo que John Lennon, Paul McCartney, Gerge Harrison y Ringo Star viajaran a través de un nuevo mar musical.

Las 14 pistas del álbum fueron mezcladas recientemente por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en Estéreo y Dolby Atmos, y la mezcla Mono original del álbum proviene de su cinta maestra de 1966. La nueva e impactante Edición Especial de “Revolver” sigue a las Ediciones Especiales ampliadas y remezcladas universalmente aclamadas de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (2017), “The BEATLES” (‘White Album’) (2018), “Abbey Road” (2019) y “Let It Be” (2021).

Todos los nuevos lanzamientos de “Revolver” presentan la nueva mezcla Estéreo del álbum, obtenida directamente de las cintas maestras originales de cuatro pistas. El audio se reproduce con una claridad asombrosa con la ayuda de la tecnología de desmezcla de vanguardia desarrollada por el galardonado equipo de sonido dirigido por Emile de la Rey en WingNut Films Productions Ltd de Peter Jackson. Las colecciones físicas y digitales Super Deluxe también incluyen la la mezcla Mono original del álbum, 28 primeras tomas de las sesiones y tres demos caseros, y un EP de cuatro pistas con nuevas mezclas estéreo y mezclas mono originales remasterizadas para “Paperback Writer” y “Rain”. La nueva mezcla Dolby Atmos del álbum ya está disponible digitalmente y en las siguientes formas:

-Revolver Special Edition (Super Deluxe): 63 pistas:

* Colección de audio digital (estéreo y alta resolución de 96 kHz/estéreo de 24 bits + mono + Dolby Atmos)

* 5CD (audio estéreo y mono) con libro de tapa dura de 100 páginas en un estuche de 12,56” x 12,36”

* 4LP+EP de 7 pulgadas (audio estéreo y mono) en vinilo de 180 gramos masterizado a media velocidad con libro de tapa dura de 100 páginas en un estuche de 12,56” x 12,36”

• DISCO 1: Revolver (Nueva mezcla estéreo): 14 pistas

• DISCOS 2 y 3: Sesiones (estéreo y mono): 31 pistas

• DISCO 4: Revolver (Master mono original): 14 pistas

• DISCO 5: Revolver EP: 4 pistas

o “Paperback Writer” y “Rain” (nuevas mezclas estéreo y mezclas mono originales remasterizadas).

-Revolver Special Edition (Deluxe): 29 pistas:

* 2CD en digipack con libreto de 40 páginas resumido del libro Super Deluxe

• DISCO 1: Revolver (Nueva mezcla estéreo): 14 pistas

• DISCO 2: Lo más destacado de las sesiones + “Paperback Writer” y “Rain” (nuevas mezclas estéreo): 15 pistas.

-Special Edition Revolver (estándar): 14 pistas:

* Digital (mezcla de nuevo álbum en estéreo y alta resolución de 96 kHz/estéreo de 24 bits + nueva mezcla de Dolby Atmos)

* 1CD en digipack (Nueva mezcla estéreo)

* 1LP (Nueva mezcla estéreo) en vinilo de 180 gramos masterizado a media velocidad

* Disco de imagen de vinilo de 1LP de edición limitada (nueva mezcla estéreo) ilustrado con la portada del álbum

En todas las configuraciones, la edición especial de “Revolver” muestra la obra de arte original del álbum ganador del Grammy creado por el legendario amigo de The Beatles, el bajista y artista alemán Klaus Voormann. El hermoso libro de las colecciones de vinilos y CD Super Deluxe presenta el prólogo de Paul McCartney; una introducción de Giles Martin; un ensayo reflexivo de Questlove y capítulos perspicaces y notas de seguimiento detalladas del historiador, autor y productor de radio de The Beatles, Kevin Howlett. El libro está ilustrado con fotos inéditas, imágenes nunca antes publicadas de letras escritas a mano, cajas de cintas y hojas de grabación, así como anuncios impresos de 1966 y extractos de la novela gráfica de Voormann, el nacimiento de un ícono que es “Revolver”.

Tras el lanzamiento en diciembre de 1965 de su innovador álbum, “Rubber Soul”, y después de cerrar las fechas de la gira de ese año, la decisión tardía de cancelar los planes de rodaje de una tercera película de los Beatles, A Talent For Loving, tendría un efecto significativo en la creación de “Revolver”. El tiempo asignado para filmar y grabar canciones para una banda sonora se eliminó del horario de la banda, lo que permitió que el grupo se tomara un descanso de cuatro meses antes de que comenzaran las sesiones de grabación de “Revolver”. “Una cosa es segura, el próximo LP será muy diferente”, dijo John unas semanas antes del regreso de la banda al estudio.

Lanzado el 5 de agosto de 1966, “Revolver” pasó siete semanas en el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido, y un sencillo de doble cara A con “Eleanor Rigby” y “Yellow Submarine” encabezó la lista de sencillos del Reino Unido durante cuatro semanas en agosto y septiembre. En los Estados Unidos, Capitol lanzó una versión de 11 pistas de “Revolver”, que pasó seis semanas en el número uno en la lista de álbumes de Billboard. “I’m Only Sleeping”, “And Your Bird Can Sing” y “Doctor Robert” se habían extraído previamente de las sesiones para el lanzamiento norteamericano de Capitol del álbum recopilatorio Yesterday And Today en junio. La portada de ese álbum se imprimió originalmente con la infame “portada de carnicero” antes de que la controversia previa al lanzamiento provocara que Capitol retirara y recuperara más de un millón de LP mono y estéreo con una foto inocua de The Beatles reunidos alrededor de un baúl.