Checo Pérez saca nuevo casco para el GP de México, luce una Catrina y papel picado

Sergio ‘Checo’ Pérez sorprendió a sus seguidores con el casco que usará este domingo en el GP de México, el cual luce una Catrina en papel picado de color verde y una leyenda que dice: Viva México. El mexicano mostró el casco durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Plaza Carso en la Ciudad de México.

El piloto destacó que para esta carrera el casco no llevará su tradicional frase:”Never give up”, en cambio, decidió mostrar un “Viva México”. También lleva otros elementos característicos del Día de Muertos, así como la bandera del país en la parte posterior.

“Lo quisimos hacer muy mexicano, estoy muy orgulloso de nuestra cultura”, dijo Checo Pérez este miércoles. El mexicano correrá el Gran Premio de México este domingo 30 de octubre a las 13:00 horas en la Ciudad de México.

También destacó que siempre participa en el diseño y que el frente del mismo, es la parte que más le gustó.

Tres carreras son las que le quedan a la temporada 2022 de la Fórmula 1, mismas en las que Checo Pérez intentará quedarse con el segundo lugar del Mundial de Pilotos luego de conquistar junto a Max Verstappen el Campeonato Mundial de Constructores.

En este momento, el piloto de Red Bull ocupa el tercer puesto con 265 puntos, apenas dos unidades menos que Charles Leclerc de Ferrari, quien con 267 aparece en la segunda plaza, mientras que Verstappen ya es el campeón.

¡Checo Pérez quiere cumplir su sueño de ganar el GP de México 2022!

Checo Pérez aseguró en conferencia de prensa que su sueño siempre ha sido ganar el GP de México, incluso más que ser el subcampeón de la Fórmula 1, un logro que está compitiendo con el piloto monegasco, Charles Leclerc. “Ese nunca fue mi sueño, pero ganar en México sí”, señaló, al mismo tiempo que precisó cuáles serán sus ventajas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“La parte de la altura juega un papel muy importante, los frenos, los motores y todo va muy al límite aquí, es una pista complicada (…) mantener a Leclerc es ganarle durante las próximas tres carreras”

Checo Pérez

Previo al Gran Premio de la Ciudad de México, Sergio Pérez se presentó en Guadalajara para el Red Bull Show Run de 2022, en donde los aficionados vitorearon de principio a fin a pesar del calor intenso que se vivió en la Perla Tapatía.

Las frases que mejor definen al piloto mexicano

El piloto tapatío aseguró que buscará terminar esta temporada de la mejor manera para alcanzar los logros máximos en la campaña que viene y habló de las frases y apodos que mejor lo definen, incluyendo el mote de “Ministro de Defensa” que se le acuñó desde el año pasado, aunque él prefiere que se le conozca como el “Ministro de Ataque“.

Por otro lado, Checo Pérez se refirió a la frase de “Checo is a legend“, atribuida por el propio Max Verstappen cuando consiguió su primer título mundial con Red Bull. “Fue un momento especial para todo el equipo cuando Max estaba peleando el campeonato”.

Finalmente, recordó cuando en medio de una carrera dijo a su equipo que “esa era el estilo mexicano” (“this is the mexican way“) y declaró que al ser un deporte en vivo, en el que las emociones salen al momento, no pudo evitar lanzar ese mensaje a favor de su país y remató con su característico “never give up“, frase que aparece en la parte trasera de su nuevo casco.