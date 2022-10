Muere el actor Leslie Jordan en un accidente automovilístico

QUIÉN

El actor Leslie Jordan murió este lunes por la mañana a los 67 años en un accidente automovilístico, confirmó el representante de Jordan a Page Six . El famoso comediante conducía en Hollywood cuando, más tarde se sospechó, sufrió algún tipo de emergencia médica y estrelló su BMW contra el costado de un edificio. La estrella de American Horror Story también fue conocida por su trabajo en Will & Grace , Hearts Afire y Call Me Kat .

En los videos narrados con su acento sureño, el actor documentó muchas de sus actividades diarias, desde intentos de seguir un video de ejercicios hasta sus rituales de desayuno matutino, que podrían incluir ver pornografía. “Oh, no se atrevan a juzgarme”, le dijo a sus espectadores durante su segmento de uno de sus videos. “Todos ustedes están ahí afuera haciéndolo. Al menos puedo verlo. Es mejor que CNN”. Jordan , una estrella abiertamente gay, bromeó con Page Six diciendo que sabía que era homosexual ‘desde su nacimiento’. “Me caí del útero y aterricé en los tacones altos de mi madre”, bromeó. A lo largo de su carrera, Jordan también habló con franqueza sobre sus problemas de abuso de sustancias y como conducir borracho y drogado le sirvió como punto de apoyo antes de volverse sobrio.

“Cualquiera que tenga problemas para dejar de beber, pruebe las Torres Gemelas, que es la Cárcel de Hombres de Los Angeles, eso lo calmará”, bromeó. Jordan una vez bromeó sobre que ascendió al ‘cielo gay’ cuando tuvo la oportunidad no solo de conocer a Dolly Parton sino también de grabar con ella para uno de sus álbumes el año pasado. “Estaba arreglada para un especial de Navidad, y era como una muñeca bebé. Todo el mundo dice: ‘Bueno, ¿cómo era ella?’ Y yo digo: ‘Bueno, sabes exactamente cómo es ella’. Era tan pequeña con esa cintura diminuta”, dijo efusivamente en entrevistas para Page Six.