No hay pretexto para no salir a votar en las elecciones del 2023 y 2024: Vargas

El Valle

Huixquilucan, Méx.-El coordinador de la fracción Parlamentaria del PAN Enrique Vargas del Villar, convocó a todos los empresarios y ciudadanía en general a salir a votar en 3023 y 2024, debido a que el abstencionismo favorece que no haya un buen gobierno que merezca la gente.

Ante más de más 500 empresarios que se reunieron este miércoles en Bosque Real, donde se llevó a cabo la reunión mensual de ASECEM, presidida por la alcaldesa Romina Contreras y Raúl Chaparro, Vargas del Villar expresó que en los estados donde hubo recientemente elecciones, la gente no salió a votar. “Por es, ahora en las elecciones del 2023 y 2024 no hay pretexto para salir a votar”, dijo.

Vargas del Villar afirmó que están en tiempo justo para que las mesas de diálogo con el PRI y PRD, y tengan claro porque deben ir juntos y que pueden ofrecer al Estado de México, y después ver a la candidata y al candidato.

Enfatizó que están listos en Acción Nacional, y que tiene del 12 de diciembre hasta 15 de enero, por eso necesario iniciar el diálogo.

Enrique Vargas del Villar reiteró su llamado a los ciudadanos, empresarios y empresarias a salir a votar en las elecciones del 2023.

Convocó además a los diferentes partidos políticos con los que se están trabajando en alianza desde 2021, para empezar las pláticas por el Estado de México.

“Ya se legislaron los gobiernos de Coalición, somos el primer estado donde ya se hizo este trabajo legislativo. Me siento orgulloso que ya hay está legislación en favor de los ciudadanos, no como Morena que quiere acuerdos en lo oscurito”.

Durante su intervención dijo, que el próximo 2023 y 2024 la ciudadanía tiene que salir a votar, porque en las elecciones de este año nos dimos cuenta que en los Estados no salió la ciudadanía.

“El abstencionismo favorece que no haya un gobierno que se merezca la ciudadanía, porque con el voto de la gente se puede tener muy buenos gobiernos”, reiteró.

Sobre la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se sume a la Alianza, dijo, “no, no veo la posibilidad y creo que va solo”.

Dijo que actualmente los números en inseguridad están más altos que nunca, y mando un mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: “la militarización no es el camino para bajar la incidencia delictiva, lo digo como ex presidente municipal, como ex coordinador de presidentas y presidentes municipales de Acción Nacional”

Para que baje la incidencia delictiva, comentó, “se tiene que invertir en las policías municipales, en las policías estatales y por supuesto, en las federales”.

“Es un trabajo en conjunto y desde hace 2 años, le han quitado miles y miles de millones de pesos a nuestra seguridad Pública municipal”, resaltó.

Dijo que le quitaron mucho dinero a los municipales con el Fondo de Fortalecimiento para Seguridad (FORTASEG), y recordó que hace dos años cuando los presidentes municipales fueron a exigir estos recursos los recibieron con gases lacrimógenos.

“Ese fue el último año que se recibió ese recurso, 4 mil millones de pesos y al siguiente año, ya no hubo ese recurso para las policías municipales”, dijo.

Le pidió al presidente de la República, a los diputados y diputadas federales, que regresen ese recurso para la seguridad pública municipal, porque lo necesitan, ya que de no hacerlo, van a tardar años en disminuir los índices delictivos, y comentó que en Colombia paso esto, tardaron mucho en bajar los índices delictivos en ese país.

Vargas del Villar dijo tajante, “no se puede dejar a los delincuentes que sigan causando daño a México”.

Acción Nacional ha sido responsable al decir no a la militarización; “no, porque no hay un plan integral, no hay estrategia, porque la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado.”

Esa estrategia, “a los delincuentes les causa risa y saben por qué, porque los delincuentes son cabro..s, no les interesa matar a la gente, no les interesa deshacer familias, por eso, en Acción Nacional somos una oposición responsable y peleamos por la seguridad de todos los mexicanos, por un México libre.

Finalmente, dijo a los empresarios que en el 2023 será muy responsable de las decisiones que vaya a tomar, no por las próximas elecciones, sino por las próximas generaciones, y que por bien común no quiere que llegue a gobernar Morena en el Estado de México.