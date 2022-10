Pensión para adultos mayores aumentará 25% en enero de 2023, anuncia AMLO

Noticieros Televisa

El presidente anunció también que en enero del 2024 la pensión de adultos mayores aumentará otro 25%

Refirió que cuando termine su sexenio los adultos mayores van a estar recibiendo el doble de pensión de lo que recibían al inicio de su administración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que la pensión para los adultos mayores aumentará el 25% en enero de 2023.

“Aprovecho para decir que a partir de enero aumenta 25% la pensión y en enero del 24 otro 25%”, anunció en conferencia mañanera.

El mandatario refirió que cuando termine su sexenio los adultos mayores van a estar recibiendo el doble de pensión de lo que recibían al inicio de su administración.

“Los adultos mayores, todos, alrededor de 12 millones de adultos mayores del país”, puntualizó.

López Obrador mencionó los programas sociales que se destinan a Badiraguato, Sinaloa. Dijo que hay 159 jóvenes beneficiados por el programa “Jóvenes construyendo el futuro” y que reciben un salario mínimo porque trabajan como aprendices; dijo que hay 1,638 estudiantes de bachillerato con becas; 3,300 familias que tienen becas para sus hijos que estudian preescolar, primaria y secundaria. Dijo que hay una universidad pública, que tiene 141 alumnos becados.

Añadió que todo el municipio de Badiraguato tiene 328 escuelas y todas reciben su presupuesto de manera directa, sin intermediarios. Refirió que hay 3,523 adultos mayores que tienen pensión.

Señaló que hay 318 personas con capacidades diferentes tienen pensión en Badiraguato. También subrayó el apoyo que se da a madres solteras. Dijo que hay 3.045 productores que reciben apoyo cada año. Dijo que se atenderá a personas que no tiene acceso a la salud.

Dijo que en Badiraguato hay dos sucursales del Banco del Bienestar para que la gente pueda cobrar sus pensiones y sus becas. Añadió que hay tandas para el bienestar, créditos a la palabra y puntualizó que hay 1,899 productores que reciben 5.000 pesos mensuales de jornal para cultivar sus tierras.

El 6 de septiembre de 2022, el presidente anunció que en 2023 no aumentarán los impuestos ni precios de gas, luz y gasolinas.

López Obrador insistió en que el próximo año continuará la austeridad y los ahorros, con el fin de mantenerse sin endeudamientos y seguir con el impulso a sus obras de desarrollo y a los programas sociales para adultos mayores, jóvenes y estudiantes, entre otros.

“Vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando, para poder financiar el desarrollo sin deuda, sin endeudamiento”, expresó López Obrador.

El presidente de México confirmó que mantendrá como prioridades los desarrollos del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, la construcción de plantas termoeléctricas en Yucatán, 34 proyectos eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los cuales 16 tienen que ver con hidroeléctricas; así como proyectos del Corredor del Istmo de Tehuantepec, en el sur del país.

“No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas, vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados o destinados al bienestar de la gente”, aseguró.