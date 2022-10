Chicharito queda fuera de la pre lista en Selección Mexicana

Futbol Total

En una noticia que estaba bastante anunciada, Javier Chicharito Hernández queda fuera de la pre lista en Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022; esto finalmente termina con cualquier especulación y esperanza de ver al máximo goleador del Tricolor en la justa.

La Selección Mexicana está obligada a entregarle a la FIFA una pre lista de 35 a 55 jugadores que harán el viaje a la Copa del Mundo; aunque finalmente solo serán 26 los elegidos para representar al Tricolor.

“Tenemos que dar una lista de máximo 55 jugadores, después de esta lista ya no hay manera de incluir a nadie más, cualquier cambio tiene que ser con un jugador que esté dentro de esta lista”, declaró Yon de Luisa.

Dentro de esta larga lista de nombres elegidos no se encuentra el de Javier Hernández; una vez entregada la lista no se pueden realizar modificaciones, por lo que Chicharito no está contemplado dentro del listado final.

Adiós a Chicharito

De esta forma, Javier Chicharito Hernández queda fuera de la pre lista en Selección Mexicana para Qatar 2022; finalmente Gerardo ‘Tata’ Martino no lo tiene incluido y tampoco está en mente para que represente al Tricolor.

Finalmente, los nombres de los delanteros inscritos son; Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Santiago Giménez y Eduardo Aguirre, esto de acuerdo con información de la cadena TUDN.

Desde el 2019, Hernández no ha tenido participación con la Selección Mexicana; Martino ha sido cuestionado en innumerables ocasiones por el futbolista del LA Galaxy y en ningún momento ha expresado posibilidades para volver a tomarlo en cuenta.