Ex edil de Teotlalco fue asesinado por tener relaciones peligrosas: Barbosa 

Erika Méndez

El ex presidente municipal de Teotlalco, Guillermo Cortés Escandón fue asesinado por tener relaciones peligrosas, informó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el mandatario lamentó los hechos y aseguró que se llevará a cabo una investigación para dar con los responsables.

Señaló que no se pueden tener relaciones peligrosas y estar exento de un riesgo, por ello, hizo un llamado a los funcionarios, ex funcionarios y población en general, a no involucrarse con personas con conductas irregulares.