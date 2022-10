EL UNIVERSAL

Otorgan Premio Nobel de Literatura 2022 a Annie Ernaux Dan

Premio Nobel de Literatura 2022 a la autora francesa Annie Ernaux “por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

