Busca Eduardo Rivera crear un frente amplio político de cara al 2024 

Jorge Barrientos

El alcalde de Puebla capital emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez se pronunció por formar un “Frente Amplio Político”, donde no solo se incluyan los cinco partidos que lo respaldaron a él en la eleccióm para competir en 2024 e impedir la caída de su proyecto político rumbo a la gubernatura.

Cuestionado sobre la ruptura de la alianza entre el PRI, PAN y PRD, dijo que es una decisión que tomarán las dirigencias nacionales y estatales de cada partido político y se tiene que esperar a que lleguen los tiempos electorales.

Dijo que por el momento está enfocado en su responsabilidad como alcalde de la capital y no se distrae en las negociaciones para una futura alianza electoral para enfrentar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Siempre he sido una persona aliancista y de coalición, no es la primera vez que compito con una alianza, de hecho, es más, en las tres últimas elecciones que he perdido y he ganado en dos, he ido también con MC, PRD y otros partidos políticos locales y en esta última elección con el PRI”.

Rivera Pérez minimizó la posibilidad que se venga abajo su proyecto para pelear por la gubernatura de Puebla con la ruptura de la alianza PRI, PAN y PRD, aunque pidió que se alcancen acuerdos y se sumen a otras fuerzas políticas.