¿Puedo ser portador de Hepatitis tipo C sin saberlo?

La mayoría de las personas puede pasar décadas sin presentar síntomas de la enfermedad hasta que existe un daño considerable

Una prueba a tiempo puede contribuir a romper las cadenas de contagio

En el país hay más de 745,000 personas que viven con esta enfermedad

La Hepatitis tipo C (VHC) constituye un problema de salud pública debido a que su mortalidad ha ido en aumento, así como los casos de cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado que puede provocar la muerte en caso de no atenderse a tiempo.

Información del Instituto Nacional de Salud Pública indica que Baja California, Sinaloa y la Ciudad de México registran el mayor número de contagios por esta enfermedad, la cual en la mayoría de las personas, no presenta síntomas hasta que existe daño considerable en el hígado.

“Aunque se trata de una enfermedad que es curable si se detecta a tiempo, en un paciente puede pasar desapercibida durante décadas, manifestando molestias hasta que hay un daños considerables a la salud, por eso es importante realizarse una prueba a tiempo.

Existen sectores de la población que se encuentran en mayor riesgo de padecerla como trabajadores de la salud, pacientes que recibieron alguna transfusión de sangre antes de 1994 o que fueron sometidos a hemodiálisis, entre otros”, afirma el Dr. Roberto Santos, Director médico de Kabla, empresa líder en distribución de pruebas diagnósticas.

En el marco del Día Internacional de la Hepatitis tipo C, que se conmemora el 1 de octubre, la Secretaría de Salud federal estima que en el país hay más de 745,000 personas que viven con este virus, el puede llevar al desarrollo de una enfermedad crónica y la necesidad de un trasplante de hígado.

“Muchos portadores del virus pueden vivir sin presentar síntomas, por ello, los análisis periódicos y las campañas de prevención son la mejor herramienta para detectar a tiempo y prevenir complicaciones futuras. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la detección de anticuerpos anti-VHC se realice en dos etapas: 1) una prueba serológica para revelar la infección y 2) si la prueba es positiva, se necesita una prueba de ácido nucleico con el fin de confirmar la infección crónica y la necesidad de tratamiento”, añade el especialista de Kabla.

El organismo estima que estas pruebas son clave, ya que “alrededor del 30% de las personas infectadas por el VHC eliminan espontáneamente la infección mediante una fuerte respuesta inmunitaria sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, aunque ya no estén infectadas seguirán dando positivo para los anticuerpos anti-VHC”.

¿Cómo se contagia la hepatitis C?

El método más común de transmisión de hepatitis C es a través de la sangre; sin embargo, existen prácticas que aumentan la posibilidad de transmisión como el uso de materiales no esterilizados en la realización de tatuajes, perforaciones y procedimientos médicos, así como compartir objetos de higiene personal que puedan tener restos de sangre como rastrillos, cortauñas, cepillos de dientes, entre otros.

Además, la enfermedad puede contraerse por tener prácticas sexuales en las que exista contacto con sangre sin uso de condón, tratamientos no regulados de acupuntura, así como compartir agujas o dispositivos durante el consumo de drogas inyectables e intranasales.

Un virus silencioso

La hepatitis tipo C tiene un periodo de incubación que oscila entre dos semanas y seis meses, dependiendo del organismo. En algunas ocasiones puede generar una inflamación del hígado, y en casos menores, puede evolucionar en la cirrosis hepática y/o cáncer primario de hígado. Incluso, el virus puede permanecer en el cuerpo de forma silenciosa durante años.

La OMS, explica que tras una infección inicial, en el 20 a 30% de los enfermos tiene riesgos de presentar una cirrosis con infección crónica en un período de 20 años y en un 1-5% llegar a presentar cáncer de hígado.

“Un diagnóstico oportuno, a través de pruebas confiables, es la mejor herramienta para erradicar el VHC. En casos muy extremos, cuando la enfermedad se manifiesta de forma aguda puede provocar náuseas, vómitos, fiebre, cansancio, dolor abdominal, dolor articular e ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel y el globo ocular”, explica el Dr. Roberto Santos.

Prevención y tratamiento

Aunque no existe una vacuna eficaz y se encuentra en su fase de investigación contra la hepatitis C, el contagio puede evitarse r si se realizan pruebas de detección del virus en la sangre donada; una mayor prevención durante las relaciones sexuales; capacitación del personal de salud que está en constante contacto con agujas y materiales médicos, así como la prestación de servicios médicos y pruebas para personas que se encuentran bajo tratamientos por consumo de drogas. Existen tratamientos farmacológicos (Antivirales) que se pueden administrar una vez detectada la presencia del virus logrando su eliminación en 12 semanas y evitar así sus complicaciones, de aquí la importancia de la detección.

