EL UNIVERSAL

Vengaboys llena de euforia a México en fiesta eurodance La época dorada del dance volvió a México, y por toda una noche puso a bailar a miles de fanáticos que se dieron cita en el Pepsi Center, para ser testigos de una fiesta llena temas clásicos del fiesta llena de temas eurodance, teniendo como plato principal la presentación del grupo Vengaboys.

Por más de seis horas, la noche de este sábado, el público de casi todas las edades disfrutó del espectáculo “I love dance”, cuya última edición se realizó el 13 de abril del 2019 y que después tuvo que ser pospuesto por la pandemia. Pero ni más dos años de espera ni el frío ni la lluvia que se desató anoche, impidieron que los asistentes a este show llegarán con las pilas bien puestas, dispuestos a bailar, cantar y recordar temas como: “boom, boom, boom, boom”, que fue de las más coreadas.

“¿Cómo están? Chicos, tuvimos que esperar dos años y medio para estar aquí en México. Finalmente podemos ver todos sus hermosos rostros otra vez, estamos muy felices de verlos, es un hermoso país”, dijo el grupo creado neerlandés creado en 1997.

Además de beats contagiosos y letras que invitaban a no quedarte parado, el espectáculo incluyó la proyección de las canciones en una pantalla gigante, para que todos pudieran cantar sin problema cada estrofa.

No hubo un sólo momento en el que el público no saltara o alzara sus brazos, incluso, el atuendo de varios gritaba fiesta: varias mujeres llevaron diademas con luces, otros prefirieron usar ropa noventera y hasta un par de chicas utilizaron un disfraz de cassettes con el que demostraron su amor al dance.

Los Vengaboys además de interpretar en vivo sus más grandes éxitos también cantaron algunos covers que el público recibió con alegría, como “Crying at the discoteque”, “The final countdown”, “YMCA”, “I was made for lovin´you” y “We will rock you”.

“¿Cómo se la están pasando?”, preguntó la alineación originaria de Países Bajos que no paró de hacer coreografías quienes vistieron de la forma que los ha caracterizado y que recibieron un peluche del Dr. Simi vestido como si fuera parte de este grupo, el cual mostraron a sus fans.

Corona le puso el ritmo a la noche

Quienes también provocaron la euforia de los presentes fue el grupo italiano Corona, liderado por la cantante brasileña Olga de Souza, quien emocionó a sus fans con el repertorio para esta ocasión.

No pudo faltar su tema icónico “The rhythm of the night”, pero además cantó el cover de Whitney Houston “I will always love you”, así como “Baby baby” con el que lució su potente voz.

La artista sorprendió a todos cuando se bajó del entarimado y empezó a cantar en la pista de baile rodeada de todos los asistentes, también ella recibió un muñeco con bigote y bata blanca.

20 Fingers, Lorna y Reel 2 Real

Lo anterior sólo fue la cereza del pastel de esta presentación que tuvo como invitado sorpresa al grupo musical 20 Fingers, mismo que alcanzó gran popular en los años 90 con temas como “Short dick man”, “Sex machine” y “Lick it”, los cuales también se escucharon en vivo en este concierto.

Previo a esto el DJ Gustavo MX calentó motores con diversos temas como “Summer love”, de David Tavare; “One more time”, de Daft Punk; “Bailando”, de Paradisio; “Saturday night” de Whigfield” y hasta con “La macarena”, así como “Follow the leader.

El momento más emotivo de la noche fue el memorial que se hizo a grandes estrellas de la música que desafortunadamente ya no están entre nosotros, como Avicii, Freddie Mercury, Robert Miles creador del tema “Children”, Keith Flint integrante del grupo The Prodigy, los productores B-Jay y Peter Rauhofer, además del actor Miguel Galván, quien participó en la primera edición del disco “StarMix”.

La cantante Lorna también encendió el escenario con su tema “Papi chulo” que cantó dos veces acompañada de algunos bailarines, mientras su público presumía sus mejores movimientos, los que estaban en los balcones y en el primer piso se levantaron de sus asientos.

Antes estuvo el dúo Reel 2 Real que cantó “Can you feel it”, “Go on move”, “Mueve la cadera”, así como “I like to move it”, que reviviera la cinta infantil “Madagascar”.

El grupo Snap! también fue parte de esta fiesta dance y prendió el ambiente con sus temas “I got the power”, “Rhythm is a dancer”.

También fueron parte del elenco Ashley Paul, Ann Lee que interpretó su tema “2 times”, Mr. President hizo sonar su “Coco jambo” y Robin S cantó su éxito “Show me love