¿Cuándo juega México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023?

Séptima Entrada

¿Listo para apuntar en tu agenda? La Selección Mexicana de Beisbol jugará la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol (WBC) frente a cuatro rivales que forman parte del Grupo C, cuyos encuentros serán del sábado 11 al miércoles 15 de marzo en Phoenix, Arizona.

La novena mexicana enfrentará a Colombia, Estados Unidos, Canadá y una novena por determinar en las Eliminatorias de Panamá que se realizarán a principios de octubre, teniendo un día de descanso en las cinco jornadas que se programaron en la primera ronda.

Pool C & Pool D schedules are here! Which matchups are you most excited about? 👀 pic.twitter.com/nXtucACE1J

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) September 22, 2022