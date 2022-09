Claudia Sheinbaum clausura el primer foro de diálogo entre mujeres líderes de Iberoamérica

Staff/RG

Participan 20 estados de la república y distintas ciudades del mundo

Participaron en este foro las gobernadoras de Guerrero, Evelyn Salgado; Tlaxcala, Lorena Cuéllar; Baja California, Marina del Pilar Ávila; Colima, Indira Vizcaíno, y la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama

§ También la alcaldesa de L´ Hospitalet y Presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín Martínez; la alcaldesa de Sabadell, Martha Farrés; la alcaldesa de Bosa (Bogotá), Lizeth Jahira González Vargas; la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse

§ Asimismo la diputada del Parlamento Europeo, Mónica Silvana González; la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina; la alcaldesa de Tláhuac, Araceli Berenice Hernández Calderón

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2022*. La Ciudad de México representa las grandes luchas sociales de todos los siglos, pero en particular del XX y del XXI en donde no es la excepción la lucha feminista de todo el país, afirmó Claudia Sheinbaum en el marco de la Sesión de Clausura del I Foro de Alcaldesas y Electas Iberoamericanas: Mujeres en la Política por la Construcción de la Paz.

El ser hoy alcaldesas, diputadas, no solo en México sino en el mundo entero nos da la gran responsabilidad de brindar el ejemplo a las actuales y futuras generaciones. No es solo yo puedo es el yo debo. Estamos construyendo el futuro y no solo transformando el presente. Nuestro movimiento ha hecho historia, está haciendo historia y seguirá haciendo historia con las mujeres, afirmó.

México vive tiempos de transformación. México está cambiando dejó atrás un régimen de corrupción, de privilegios, dejó atrás modelo económico sustentando en la desigualdad, el neoliberalismo y construye de manera soberana una nueva historia nacional, enfatizó la Jefa de Gobierno.

Hoy hablamos que la 4ª.Transformación es pacífica y reivindica la revolución de las conciencias, no es una revolución armada, es una revolución que transforma mentes y corazones. Esta transformación pacífica reivindica la igualdad y la fraternidad y en este proceso las mujeres hemos jugado un papel fundamental.

“En México hoy, la mitad de los parlamentos son mujeres y la otra mitad hombres. En México hoy tenemos el mayor número de alcaldesas que haya habido en la historia de México”, puntualizó la mandataria capitalina.

Con la 4ª Transformación reivindicamos una ciudad de derechos: educación, salud, vivienda, cultura, deporte, espacio público y reivindicación de igualad de los mujeres. “Nosotros construimos una ciudad de derechos no de privilegios”, indicó.

Detalló que en este foro participaron 20 de los 32 estados de la República Mexicana.

La alcaldesa de L´ Hospitalet y Presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín Martínez felicitó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), el día de ayer tuvimos la oportunidad de visitarla y “te tengo que felicitar, una acción novedosa, potente, una política transformadora e innovadora que pone en el centro a las personas y eso es muy importante y eso es un ejemplo más de los muchos ejemplos que podemos tener en nuestra vidas y en las vidas de los ciudadanos y ciudadanas que son gobernados por políticas como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”.

Remarcó que las mujeres cada vez estamos mejor preparadas para transformar nuestras ciudades, nuestros países y nuestro planeta. Llevamos muchos siglos de patriarcado en el que hemos llenado la política de un exceso de testosterona por lo que es imprescindible bajar estos niveles. Acá en la Ciudad de México quiero decir alto y claro que la paz nos concierne a las mujeres. Nosotras las mujeres somos una fuerza creciente en los gobiernos.

A través de videomensajes, participaron también en este foro las gobernadoras de Guerrero, Evelyn Salgado; Tlaxcala, Lorena Cuéllar; Baja California, Marina del Pilar Ávila; Colima, Indira Vizcaíno, y la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama.

Salgado Pineda señaló que en su estado las mujeres tienen el poder de decisión. Se han presentado también iniciativas de ley para erradicar matrimonios forzados. La protección de nuestras niñas y mujeres es la prioridad para nuestra entidad. Lo que distingue el avance de un estado es la voluntad, el apoyo y el respaldo de la ciudadanía para salir adelante junto al gobernante.

Mientras que la gobernadora de Tlaxcala dijo que este foro será un parteaguas para llevar bienestar a nuestros pueblos a quienes servimos con amor y con la firme convicción de transformar la vida de quienes menos tienen. “Nuestra lucha es determinante para construir sociedades más justas, es por eso que trabajar por el bien común ha sido mi prioridad de cada una de las acciones en el ejercicio político.

Por su parte, Marina del Pilar Ávila dijo que se impulsa en Baja California el que más mujeres lleguemos a más espacios de toma de decisiones porque esto impacta de manera muy positiva. La ciudad es un organismo vivo, debemos trabajar en políticas públicas que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de quienes gobernamos y sin duda las mujeres son una parte fundamental para alcanzar estos objetivos.

En tanto que Mara Lezama subrayó que nuestro gobierno asumirá la convicción transversal de la igualdad de género y vamos a desdoblar un gran esfuerzo presupuestal en contribuir a que todas las mujeres de Quintana Roo tengan autonomía económica, generando sus propios recurso; autonomía física, es decir seguridad, vida sin violencia y libertad para decidir; y autonomía política, ampliando su participación e intervención en la toma de decisiones. “Comenzamos un gobierno que trabajará todos los días para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, y de esa forma vamos a sentar las bases para una sociedad más justa y en paz”.

Mientras que Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima aseveró a nivel latinoamericano pero en especial en México, los últimos 3 o 4 años han representado un renovado impulso para la equidad de género y para la participación política de las mujeres. En qué cambió el ejercicio de poder con la presencia de más mujeres, las diferencias son evidentes.

El sello de las mujeres en el servicio público no solo es como está comprobado en diversos estudios, que somos más responsables y honestas sino que en nuestra labor entregamos el alma, con una visión de resolver problemas y de cuidado del prójimo. No se trata de imponer la visión femenina sino de ir revirtiendo décadas de abusos y desigualdades, puntualizó Vizcaíno Silva.

Desde Estrasburgo, Francia, a través de un videomensaje, Mónica Silvana González, diputada del parlamento europeo afirmó que las mujeres que nos dedicamos a la política queremos igualdad real. Representamos a la mitad de la sociedad y cuando menos debemos contar con la mitad de los espacios de representación.

La alcaldesa de Bosa, Bogotá, Lizeth Jahira González Vargas felicitó a la Jefa de Gobierno por la organización de este evento. Es un momento histórico, las mujeres en América Latina están marcando un cambio en la forma de ejercer la autoridad territorial, donde la forma de gobierno y liderazgo se hace con el ejemplo.

La alcaldesa de Sabadell, Martha Farrés dijo que es nuestro anhelo hacer realidad la incorporación plena de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural de nuestros territorios. Refrendamos nuestro compromiso para erradicar pobreza, desigualdad, discriminación, clasismo, racismo y violencia. En las nuevas generaciones nunca más una mujer debe vivir en condiciones desiguales y con sus derechos amenazados por el simple hecho de ser mujer.

La Ciudad de México, Bogotá, Barcelona, Montevideo entre otras, son gobernadas por mujeres. Nosotras, las gobernantes iberoamericanas asumimos el reto de dar cumplimiento a los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, a seguir construyendo y fortaleciendo la transformación para favorecer a los sectores más vulnerables.

Asimismo participaron a través de videomensajes, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y la exalcadesa de Madrid, Manuela Carmena.

También estuvieron presentes la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina y la alcaldesa de Tláhuac, Araceli Berenice Hernández Calderón.