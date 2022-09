Guterres pide que se corrija el rumbo para acabar con las divisiones geopolíticas y hacer frente a la crisis climática

PRNewswire

El Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento a la solidaridad internacional para hacer frente a una serie de retos mundiales, desde el cambio climático y la división geopolítica hasta el aumento de las desigualdades y los conflictos.

“Mi objetivo es dejar claro que… necesitamos cooperación, necesitamos diálogo, y las terribles divisiones geopolíticas actuales no lo permiten. Tenemos que cambiar de rumbo”, dijo António Guterres, en una amplia entrevista con Noticias ONU antes de la semana anual de alto nivel de la Asamblea General.

El titular de la ONU acaba de regresar de una visita solidaria a Pakistán, país devastado por las inundaciones, donde pidió en repetidas ocasiones que se actúe con rapidez y seriedad, no sólo para poner fin a lo que denominó “carnicería climática”, sino para prestar más apoyo a los países afectados, pero que han hecho muy poco para provocar el fenómeno.

Guterres dijo a Noticias ONU: “Tenemos que aumentar el apoyo a los países en desarrollo, no sólo en la reducción de las emisiones, sino en la creación de resiliencia, en la construcción de la infraestructura sostenible que es necesaria para que esos países sean capaces de [soportar] los impactos que ya los están devastando. La mayoría de los focos [climáticos] del mundo [son] países que no han contribuido de forma significativa al cambio climático”.

En el frente geopolítico, el Secretario General subrayó la necesidad de una diplomacia más dedicada y con más tacto para lograr cambios demostrables en cuestiones difíciles, como la escasez mundial de alimentos que ha provocado la invasión de Rusia en Ucrania.

El jefe de la ONU puso como ejemplo la Iniciativa del Grano del Mar Negro, negociada por la ONU: “Esto ha demostrado que la diplomacia discreta sigue siendo capaz de lograr lo que la diplomacia de megáfono no consigue. Este acuerdo no habría sido posible si no hubiéramos trabajado con perseverancia para conseguirlo con discreción, evitando la creación de situaciones en las que inevitablemente ambas partes empiezan a pelearse”.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensión:

Cambio Climático

Noticias ONU: Acaba de regresar de Pakistán, donde ha visitado zonas afectadas por desastres relacionados con el clima. Ahora, estamos alarmados por la sequía y la posible hambruna que amenaza a Somalia. ¿Qué quiere decir a los que todavía niegan que el cambio climático es real?

António Guterres: Bueno, el cambio climático es la cuestión que define nuestro tiempo. Y estoy muy preocupado porque con la guerra de Ucrania y otros acontecimientos, el cambio climático parece haber salido de las prioridades de muchos responsables de la toma de decisiones en todo el mundo. Y esto es un suicidio. Vemos que las emisiones aumentan y que los combustibles fósiles vuelven a estar de moda, [aunque] sabemos que los combustibles fósiles son la principal [causa] de la guerra progresiva contra la naturaleza que hemos estado librando [a lo largo de] nuestra historia.

Es absolutamente necesario reducir las emisiones a partir de ahora. Y desgraciadamente, cuando deberíamos ser capaces de reducir el 45% de las emisiones [para] 2030, nos enfrentamos [en cambio] a un aumento de las emisiones [del] 14% en 2030. Por lo tanto, es absolutamente necesario invertir esta tendencia. Estamos entrando en una situación catastrófica, y no tenemos mucho tiempo para cambiar las cosas.

Y al mismo tiempo, cuando miramos a Pakistán, el nivel de destrucción y un área inundada que es tres veces el [tamaño] de mi país [Portugal], (nos damos cuenta de que) tenemos que aumentar el apoyo a los países en desarrollo, no sólo en la reducción de las emisiones, sino en la creación de resiliencia, en la construcción de la infraestructura sostenible que es necesaria para que esos países sean capaces de [soportar] los impactos que ya los están devastando. La mayoría de los focos [climáticos] del mundo [son] países que no han contribuido de manera significativa al cambio climático.

Noticias de la ONU: Todos los años, inauguramos una nueva sesión de la Asamblea General, que a menudo se considera el punto culminante del año para las Naciones Unidas. ¿Cuál es su enfoque para la de este año, la primera desde la pandemia en el que nos reunimos en persona y con una gran guerra en Europa que resta atención a otras prioridades para el mundo?

António Guterres: Mi objetivo es dejar claro que las divisiones geopolíticas a las que asistimos hoy son terribles. Cuando el mundo se enfrenta al cambio climático, cuando el mundo se enfrenta a la perspectiva de otras pandemias y el COVID-19 aún no se ha resuelto, cuando el mundo se enfrenta a altos niveles de desigualdad entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y a una enorme desigualdad dentro de los países, cuando el mundo necesita realmente dar un giro en todos estos aspectos. Necesitamos unidad, necesitamos cooperación, necesitamos diálogo, y las actuales divisiones geopolíticas no lo permiten. Tenemos que cambiar el rumbo.

Guerra en Ucrania

Noticias de la ONU: La guerra en Ucrania ha desencadenado una de las mayores y más rápidas crisis de refugiados de la historia. Kyiv [la capital ucraniana] fue bombardeada mientras usted visitaba el país. ¿En qué se diferencia esta crisis de muchas otras que ha visto como Alto Comisionado y después como Secretario General de la ONU?

António Guterres: La mayoría de las crisis que he presenciado son crisis en países en desarrollo, países relativamente pobres, y la mayoría de ellas son internas, aunque haya una intervención [de] potencias externas. Se convirtieron en guerras civiles o [fueron] actividades terroristas dentro del país. Ahora tenemos una guerra entre una superpotencia y Ucrania, que también es un país moderno. Y estamos hablando de niveles de devastación que no son posibles en situaciones en las que la naturaleza del armamento y la capacidad militar existentes son completamente diferentes.

Así que, efectivamente, se trata una vez más de una guerra entre dos Estados, creada por la invasión de un Estado por otro, con niveles de armamento y niveles de movilización de fuerzas que no tienen parangón en los últimos tiempos. Por otra parte, estamos asistiendo al más rápido movimiento de refugiados y desplazados de la historia reciente, con terribles consecuencias humanitarias.

Educación

Noticias de la ONU: Usted está organizando una importante reunión para examinar la transformación de la educación, ya que ésta ha sufrido en muchos países. Y usted está dispuesto a encontrar respuestas a la desaceleración económica que ha provocado un descenso masivo de los avances en materia de desarrollo sostenible. En medio de grandes tensiones geopolíticas, ¿cuál es su mejor escenario para avanzar en estos frentes?

António Guterres: Si tuviera que elegir una cosa para mejorar la situación mundial, la paz y la seguridad, esa cosa sería la educación. Si tuviera que elegir una cosa para mejorar la capacidad de comprensión del cambio climático y la respuesta al mismo, sería la educación. Si tuviera que elegir algo que pudiera reducir las desigualdades en el mundo, eso sería la educación. Pero, por desgracia, estamos viendo, que con la dramática situación que tenemos hoy en el mundo, con la guerra del clima y las pandemias, los presupuestos de educación se están reduciendo.

Por eso, la Cumbre para la Transformación de la Educación es un momento para movilizar a toda la comunidad internacional para que los países entiendan que tienen que invertir mucho más en educación, y para que los países desarrollados entiendan que tienen que ampliar, junto con las instituciones financieras internacionales, el apoyo a los países en desarrollo para que puedan invertir en educación.

Con Gordon Brown hemos puesto en marcha el Mecanismo Internacional de Financiación de la Educación, y mi esperanza es que este mecanismo sea financiado rápidamente por todos los donantes para que realmente marque la diferencia para las poblaciones más vulnerables del mundo.

Diplomacia discreta

Noticias de la ONU: La Iniciativa de Granos del Mar Negro ya ha visto salir casi tres millones de toneladas de alimentos de Ucrania hacia destinos en todo el mundo, ayudando a aliviar la crisis alimentaria y salvando vidas. ¿Cuáles son algunos de los componentes esenciales de esta historia de éxito? ¿Hasta qué punto es usted optimista respecto a que esta fórmula pueda aplicarse a otras situaciones complicadas?

António Guterres: Esto ha demostrado que la diplomacia discreta sigue siendo capaz de lograr lo que la diplomacia del megáfono no consigue. Este acuerdo no habría sido posible si no hubiéramos trabajado con perseverancia para conseguirlo con discreción, evitando la creación de situaciones en las que inevitablemente ambas partes empiezan a pelearse. Y esta es, diría yo, la receta de muchas de las crisis en el mundo. Hagamos todo lo posible para restablecer la importancia de la diplomacia discreta en la solución de crisis en el mundo actual.

Derechos Humanos

Noticias de la ONU: Los derechos humanos han sido siempre uno de los pilares del trabajo de la ONU. Usted ha señalado los peligros que plantea el aumento del discurso del odio, la xenofobia y el nacionalismo populista. ¿Por qué está ocurriendo esto, y qué es lo que, por otro lado, le da esperanza?

António Guterres: Bueno, estas cosas siempre han existido, pero ahora están inmensamente amplificadas por los medios sociales y por todas las plataformas [de tecnología de la información] que existen en el mundo.

Por otra parte, cuando los países tienen dificultades para resolver sus problemas, el nacionalismo, la xenofobia, la búsqueda de chivos expiatorios, [la focalización] en los extranjeros son, por desgracia, algunas de las cosas que se hacen cada vez más frecuentes. Tenemos que entender que los derechos humanos deben unir, unir a las comunidades, unir a los países. Que el racismo y la xenofobia son dos manifestaciones de odio absolutamente inaceptables que debemos (…) eliminar en nuestro mundo.

Unir al mundo

Noticias ONU: Durante mucho tiempo, usted ha expresado su preocupación por la realidad de que el mundo se está moviendo en la dirección de la polarización, lo que usted ha llamado la “gran fractura”. Como Secretario General, es evidente que esta realidad política dificulta su trabajo. ¿Qué puede hacer para unir al mundo?

António Guterres: No tengo el poder de hacer milagros. Lo que podemos hacer es estar decididos a utilizar al máximo los instrumentos que tenemos a nuestra disposición -buenos oficios, mediación- y hacer todo lo posible para que el mundo entienda que los enormes retos a los que nos enfrentamos sólo pueden abordarse con solidaridad y con cooperación y unidad.

COVID-19

Noticias ONU: El año pasado por estas fechas, el COVID-19 parecía ser la mayor crisis mundial que estábamos viviendo, y que afectaba a la Asamblea General y al funcionamiento de la ONU. ¿Qué deberían hacer los gobiernos y la ONU para mantener la salud pública como prioridad en la agenda?

António Guterres: En primer lugar, es muy importante resolver los problemas de vacunación allí donde todavía existen. Y esto es algo que está movilizando por completo al sistema de la ONU. Y en segundo lugar, es absolutamente esencial proporcionar a los países que se vieron afectados por la COVID-19 (por los cierres, por el fin del turismo, por muchos otros aspectos, y que hoy se encuentran en una situación desesperada, en una tormenta perfecta, sin espacio fiscal, con mayor deuda…) mecanismos de alivio de la deuda, y mecanismos de provisión de liquidez a los países en desarrollo que están más [estresados], incluidos los países de renta media, para que puedan recuperarse.

Cuando vimos que los países más ricos pudieron imprimir miles de millones o incluso billones para relanzar sus economías, desgraciadamente, los países en desarrollo no pudieron hacer lo mismo… Sus monedas, por supuesto, se irían al garete. Así que hay que restablecer la solidaridad internacional.

Reforma de la ONU

Noticias ONU: Ahora que ha comenzado su segundo mandato, ¿cómo le gustaría hacer para que la ONU se adapte mejor su propósito? ¿Cuál es la mayor reforma que le gustaría ver si usted se saliera con la suya?

António Guterres: Hemos lanzado Nuestra Agenda Común. Nuestra Agenda Común es una serie de proyectos, de ideas, de propuestas, cuyo objetivo es hacer que la ONU sea mucho más eficaz, y al mismo tiempo restablecer el multilateralismo como forma de resolver los problemas del mundo. Mi principal objetivo es [que] Nuestra Agenda Común se desarrolle y sea adoptada por los Estados Miembros y se transforme en el principal instrumento que tenemos de apoyo a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poder traer más paz, más desarrollo, más justicia y el respeto efectivo de los derechos humanos al mundo.

Paridad de género

Noticias ONU: Dado su énfasis en la paridad de género y la participación de los jóvenes, ¿qué hará para garantizar su legado en este sentido? ¿Desea ver a una joven sucesora?

António Guterres: En primer lugar, ya hemos alcanzado la paridad en relación con los altos cargos de la ONU, unos 200 altos cargos. Tenemos paridad en los Coordinadores Residentes, es decir, los coordinadores de las actividades de la ONU en los diferentes países del mundo. Y estamos avanzando hacia el objetivo de alcanzar la paridad en 2028 en todos los niveles del trabajo de las Naciones Unidas.

Por otro lado, hemos estado incorporando la perspectiva de género en todas las políticas de la ONU, en todas las acciones de todas las agencias y en todo el trabajo que realizamos. Sobre el Secretario General, lo siento. No soy una mujer. Pero, por supuesto, veo con mucho interés y simpatía la posibilidad de tener mujeres no sólo como Secretario General de las Naciones Unidas, sino como líderes de los países más importantes del mundo.