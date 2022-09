Canelo Álvarez: Cuánto tiempo estaría fuera del Boxeo y por cuál motivo

FUTBOL TOTAL

Saúl Álvarez logró vencer por decisión unánime a Gennady Golovkin y retuvo sus campeonatos unificados de peso supermedio. Luego de celebrar su victoria, el mexicano declaró algo que sorprendió a sus fanáticos. Conoce cuánto tiempo estaría fuera el Canelo Álvarez del boxeo, así como el motivo de su descanso.

El pugilista no estaba al 100% de su capacidad en la pelea ante Golovkin. El Canelo reveló en rueda de prensa posterior al encuentro los detalles sobre sus molestias en la mano izquierda: “(La mano) Duele por todos lados, la sufrí desde la pelea con Caleb Plant, pero decía que podía aguantar hasta que me avisaron que necesitaba cirugía y esta noche no la soportaba. No está rota, es un problema de meniscos y del cartílago en la muñeca”.

La recuperación posterior a su cirugía sería de seis a ocho semanas, así lo indicó su médico en la misma rueda de prensa. Aún así, Canelo aseguró que se tomará más tiempo para regresar a los cuadriláteros. “He peleado 4 veces en 11 meses y debo tomarme tiempo, tal vez para mayo o hasta septiembre (podría regresar)”, comentó el campeón.

Es así como Saúl Canelo Álvarez estará fuera por al menos 8 meses, que podrían extenderse a 1 año. El motivo principal es la recuperación de su lesión en la mano izquierda, misma que le causó problemas en sus últimas peleas.

Por último el pugilista aseguró que se tomará un descanso en activo. Es decir, que seguirá entrenando, ejercitándose y trabajando para regresar en la mejor condición posible al ring.

Ahora sabes cuánto tiempo estará fuera del Boxeo Saúl Canelo Álvarez, así como el motivo de su ausencia. Con esto es un hecho que no lo veremos en acción hasta el 2023.