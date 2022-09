Canelo ganará una millonada por pelear contra Triple G

PUBLIMETRO

El pugilista tapatío Saúl Canelo Álvarez recibirá una millonaria bolsa por solo presentarse en el ring en su próxima pelea ante Gennady Golovkin sin importar si gana o pierde el encuentro, será la suma más elevada que recibirá de los tres pleitos que habrán disputado.

Como sucedió desde su primer encuentro en 2017, tanto Canelo Álvarez como Triple G se embolsaron grandes cantidades de dinero; en aquella primera pelea donde se determinó un empate, el mexicano ganó una cifra que rondó alrededor de los 40 millones de dólares.

Para el segundo encuentro, el boxeador tapatío venció al kasajo y no sólo obtuvo si recompensa arriba del cuadrilátero sino también debajo de él, donde el contrato que firmó por la revancha le dio a ganar la nada despreciable cantidad de 30 millones de dólares

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 👊🏻🇲🇽 Sede por confirmar.

I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th 👊🏻🇲🇽 Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2022