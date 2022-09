Que la Guardia Nacional siga en el ejército y éste en las calles, insiste Rubén Moreira

Staff/RG

Entrevista del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el miércoles 7 de septiembre de 2022.

PREGUNTA.- ¿Cuándo va a ser esta reunión con los otros dirigentes de los otros partidos que integran…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ellos se tendrán que poner de acuerdo, a mí no me corresponde eso, pero seguramente habrá pláticas, que nunca se han suspendido los contactos entre nosotros, eso no, no va por ahí esa ruta.

PREGUNTA.- ¿Entonces cuál es el paso a seguir aquí en el Legislativo con Va por México, ya se habló de esta suspensión, pero qué es lo que sigue?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sigue que ellos se pongan de acuerdo cuál será la ruta para reactividad nuestras actividades, cuidando nuestras diferencias ideológicas y nuestras diferencias de intención partidista.

PREGUNTA.- ¿Usted participaría obviamente en esta reunión?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Si me invitan sí, si no, no.

PREGUNTA.- ¿Y qué va a pasar entonces con estas propuestas que ya ustedes habían armado hasta este momento?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nuestros diputados están firmes, porque voy a poner el ejemplo acá de don Juan Espinoza Eguía, de Andrés, bueno, nosotros somos de zonas donde hay conflicto y dificultades, si retiran al Ejército, pues están dejando muchas de estas zonas a merced del crimen.

Entonces creo que hay que tomar con más serenidad lo que hoy se está discutiendo.

Hoy tuvimos en la mañana una conferencia de prensa larga, a la cual yo me remitiría, ahí está la opinión del partido, ahí está la opinión mía.

PREGUNTA.- ¿Entonces este respaldo hacia la diputada Yolanda de la Torre se mantiene?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Claro.

PREGUNTA.- ¿No se le va a pedir que se le retiré…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Jamás le pediría eso a la diputada, eso ofende a las mujeres, eso ofende a los legisladores, y además, yo con todo respeto, hago un reclamo a muchas posiciones que he escuchado en los medios, ella tiene otras reformas en materia de niñez que están en la Constitución, y como ella dice, nunca le preguntaron por cierto.

Entonces estamos hablando con una persona docta en el derecho y una persona seria.

PREGUNTA.- Ya lo ha mencionado usted en otras entrevistas ¿pero se estaría pensando a lo mejor en presentar una denuncia por violencia de género por este caso?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, yo creo que no. Ella tendrá que valorarlo. Acá nosotros no forzamos nada, ella es una gran diputada.

PREGUNTA.- Sin embargo ¿no le correspondía a MORENA presentar en todo caso, ya que ellos llevan el gobierno, esta iniciativa, y no al PRI que es oposición?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Volvemos a lo mismo, todos los diputados tienen derecho a presentar iniciativas y ella lo presentó, porque ella cree que de esa manera se salva una situación de inseguridad.

Y lo que digo es, no tengamos un doble discurso, los gobernadores todos los veo haciendo homenajes al Ejército, todos los días, pidiendo su auxilio. Que salgan a decir si en dos años van a poder hacer frente a la seguridad ellos solos, porque eso es lo que dice esa reforma, que por cierto, se incluyó en el Senado acá.

PREGUNTA.- Dice Margarita Zavala que estando la reforma como está, sin que ustedes la modifiquen, ya menciona que en el 2024 se revisaría si están las condiciones para que regrese a los cuarteles, que no hay necesidad de su reforma que ponga en riesgo la alianza.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que eso no pone en riesgo la Alianza.

Pondría en riesgo la Alianza que subiéramos impuestos.

Pondría en riesgo la Alianza que restringiéramos algunos derechos.

Pondría en riesgo la Alianza que no nos dejaran subir algunas iniciativas que nosotros queremos subir en materia constitucional. Eso sí pone en riesgo la Alianza.

Ahora, el 24 no va a ser momento para revisar, el 24 van a andar en medio de las elecciones, y quién sabe qué pase en este país.

PREGUNTA.- ¿Es una manera del PRI de presionar para que sean sus candidatos los aceptados en Coahuila y en el Estado de México?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no, no para nada, para nada. Pero nosotros en el caso de Coahuila y Estado de México, tenemos la construcción de nuestras propias figuras políticas, y en el caso de Coahuila, de donde yo soy originario, la paz que hoy tenemos, y hoy subí un Twitter al respecto, la paz que hoy tenemos sería impensable sin el Ejército.

Yo no veo por qué de repente algunos compañeros tratan de ponerle adjetivos a la participación del Ejército, si es un garante ¿por qué es un garante? Porque ellos hicieron institución, y las otras instituciones las cambiamos cada 6 años.

Primero, no teníamos secretaría de seguridad, luego tuvimos secretaría, luego ya no, luego incluimos la gendarmería, luego otra vez, bueno, si este país no construye una institución y empieza a empujarla a que vaya funcionando, pues no va a tener éxito.

Pero también les quiero decir, la paz en el país y la mayor responsabilidad, está en las policías locales.

PREGUNTA.- Mencionaba la diputada en la conferencia de prensa que iba a ir a presentar los argumentos también a la Comisión…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tiene derecho.

PREGUNTA.- ¿Entonces usted no va a acompañar, cómo va a ser esto?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No sé si vaya físicamente en ese momento a acompañarla, pero yo acompaño su iniciativa, y ella como todos los diputados, ustedes son expertos en derecho parlamentario, tienen derecho a ir a las comisiones.