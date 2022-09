Decisión tomada: Edson Álvarez presionó a la directiva del Ajax y le confirmaron qué harán con su ficha

BOLAVIP

El Chelsea, uno de los equipos más importantes de Inglaterra y Europa, realizó una oferta formal por Edson Álvarez.

En la jornada de este miércoles explotó una de las grandes bombas del mercado europeo, e involucró ni más ni menos que a un jugador titular de la Selección Mexicana. Se trata de Edson Álvarez, quien viene de tener su mejor temporada con el Ajax de la Eredivisie y ha llamado la atención de importantes equipos en los últimos meses. Y luego de muchísimos rumores provenientes de la Premier League, parece que le llegó la hora a Machín…

De acuerdo a la información brindada por De Telegraaf, el periódico neerlandés más relevante, el Chelsea quiere hacerse con los servicios del canterano del América y ofreció 50 millones de euros para ficharlo ya mismo. Sin embargo, la situación no es nada sencilla: el elenco de Ámsterdam no pretende venderlo en este momento y privaría al jugador de una oportunidad única en su carrera.

Esto, por supuesto, significa un baldazo de agua congelada para el mediocampista polifuncional, ya que la ventana de transferencias en Inglaterra cierra hoy mismo (1 de septiembre) a las 23:59hs (horario local). Los Blues, entonces, tendrían que negociar con el Ajax y con Edson Álvarez en las próximas horas para acordar todos los términos y llevar a cabo el traspaso. Algo que suena muy difícil teniendo en cuenta las intenciones de los dirigidos por Alfred Schreuder.

Ante esta situación, el mexicano ha tomado la decisión de imponer una polémica estrategia para que la directiva y el cuerpo técnico lo deje marcharse a la Premier League. ¿Qué hizo? Según el mismo medio que filtró la oferta, Machín no se presentó a entrenar y comenzó a presionar a los mandamases de la institución a través de su agente. Está claro: quiere dar el salto a la mejor liga del mundo.

En las últimas semanas, el Ajax rechazó propuestas de Newcastle United y Stade Rennes, pero Edson Álvarez siente que es el momento y el club perfecto para dar el sí. Hay que resaltar que el Chelsea ganó la UEFA Champions League hace dos temporadas con prácticamente el mismo plantel que posee en la actualidad, por lo que es un serio candidato a pelear todos los frentes.

Ajax ya decidió NO negociar a Edson Álvarez

A pesar de esta estrategia por parte del mediocampista, el club ya tomó una decisión: no lo negociará. Gerry Hamstra (mánager) y Klaas-Jan Huntelaar (su mano derecha) le dijeron a Álvarez que no lo venderán. El motivo es simple: piensan que ya perdieron demasiados buenos jugadores y en Países Bajos ya cerró el mercado, por lo que no tienen la opción de fichar un sustituto.