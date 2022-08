Salud lanza campaña de prevención contra la viruela del mono

PRNewswire

El Ministerio de Salud de Brasil lanzó el lunes (22), en Brasilia, la Campaña Nacional de Prevención contra la Viruela del Mono. Bajo el título “Viruela del Mono: Ponte bien con la información correcta”, la iniciativa busca concienciar a los brasileños sobra la transmisión, el contagio, los síntomas y la prevención de la enfermedad, además de aportar orientaciones sobre qué hacer ante sospechas de la infección.

En todo el mundo, se contabilizan más de 41.500 casos de la enfermedad. En Brasil, según la última actualización del Ministerio de Salud del 21 de agosto, suman 3.788 los casos confirmados. La campaña advierte que la principal forma de prevención es evitar el contacto con personas infectadas u objetos contaminados, como tazas, cubiertos, sábanas y toallas.

Otro punto destacado por las autoridades sanitarias es que la fase de incubación del virus puede ser de cinco a 21 días, período durante el cual la transmisión es posible. Entre los casos notificados, la infección se produce especialmente por el contacto físico piel con piel con heridas o fluidos corporales. En las personas infectadas, los síntomas más comunes son fiebre, erupciones cutáneas, inflamación de los ganglios (hinchazón), dolor corporal, agotamiento y escalofríos.

Durante el lanzamiento de la campaña, el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, hizo hincapié en que el hecho de que no exista un tratamiento específico para la enfermedad no significa que no tenga tratamiento.