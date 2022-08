Va Xavi Razo a Súper Óvalo Potosino por tercera victoria en fila

Staff/RG

Destaca adaptación con equipo e ingeniero para lograr buenos resultados

Por la tercera victoria en fila irá el piloto representante de Querétaro, Xavi Razo, al Súper Óvalo Potosino, cuando este próximo domingo se dispute la sexta fecha puntuable de la NASCAR México Series 2022, a 200 vueltas o 100 minutos como máximo.

El volante del auto marcado con el número 7 LexTrade-GrupoSalazar-DYCINSA-ORPACK-LaFlorDeCórdoba-PETenvasesDeOccidente-IUVuniversidad-M&A-MotionSports señaló que llega con la motivación al máximo, después de los triunfos conseguidos en los dos más recientes compromisos de la categoría.

“Llevamos dos muy buenas carreras para el equipo, cada fecha hemos venido demostrando que la adaptación entre piloto, mecánicos y nuestro ingeniero, Jordi Vidal, ha ido mejorando, haber podido ganar dos competencias de cinco que se han realizado es algo muy bueno”, apuntó Razo.

“Traemos una buena racha que podemos continuar en San Luis Potosí, una pista que nos gusta mucho, que es complicada, porque es la más corta del calendario, donde los contactos están a la orden del día, vamos a tratar de calificar lo más adelante posible para no meternos en problemas y buscar nuestra tercera victoria al hilo”, adelantó el integrante de la escudería Prime Sports.

En ese sentido, Xavi recordó que en el óvalo potosino de media milla de longitud generalmente siempre le ha ido bien, por lo cual, confió en que la historia se repita este próximo fin de semana.

“Es donde mejor he calificado, en mi segunda o tercera carrera en mi paso por NASCAR México acabé la sesión para definir la partida en tercer lugar, me trae buenos recuerdos, no hemos ganado en San Luis, pero tenemos podio, este fin de semana podría ser un buen momento para encontrar la victoria”, subrayó el capitalino.

“A pesar de que en las primeras tres carreras tuvimos abandonos, hemos demostrado que estamos para pelear en los primeros lugares, buscando recuperar peldaños en el campeonato, que se nos puso complicado al principio, ya estamos agarrando un buen paso y ya nos estamos acercando a los pilotos de adelante”, concluyó el experimentado volante.

A la sexta fecha puntuable, Xavi Razo llegará ubicado en el octavo puesto del campeonato de pilotos con 153 unidades y con la expectativa de seguir remontando posiciones del campeonato.