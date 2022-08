Muere hombre atropellado cuando hacía talacha en Esperanza

Sadit González

Un hombre murió embestido por camioneta cuando hacía talachería a su unidad sobre la cinta asfáltica en el municipio de Esperanza.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Esperanza-San Manuel la Puerta, donde el conductor de una camioneta tipo pick up, marca Ford, color blanco de modelo reciente, no pudo frenar a tiempo y se impactó contra otra tipo pick up, color negro, de modelo atrasado, estacionada sobre la carretera en el carril de baja velocidad, debido a una falla mecánica.

Un masculino de 42 años de edad reparaba la unidad, debido a una ponchadora, cuando fue arrollado y proyectado varios metros por la primera camioneta que no frenó a tiempo.