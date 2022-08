La última Superluna del año y una lluvia de meteoritos; estos son los eventos astronómicos de agosto

EXCELSIOR

Agosto ya empezó y con él llegan muchos eventos fuera de este mundo y es que en el octavo mes de este 2022 el cosmos nos trae muchas sorpresas.

El cielo de agosto trae consigo un espectáculo de luz y cuerpos celestes que deleitarán la vista de los astrónomos y aficionados del vasto universo.

Esta vez serán cuatro eventos astronómicos que destacarán: la última Superluna del año, los planetas Saturno y Mercurio en sus mejores posiciones para la observación, y la Lluvia de Meteoros de las Perseidas.

Superluna, la tercera y última de 2022

En agosto habrá otra Superluna, la tercera y última de este año. De acuerdo con la NASA, su fase completa comenzará la noche del jueves 11, y permanecerá así durante los siguientes tres días.

Para el 12 de este mes la Luna llena se aproximará al punto más cercano con la Tierra, apareciendo más grande y brillante en el cielo, por lo que se la denomina Superluna.

Lluvia de estrellas de las Perseidas

En agosto también podremos disfrutar de la Lluvia de meteoros de las Perseidas, que alcanzará su punto máximo el día 13.

De acuerdo con astrónomos, es habitual que el cielo de agosto se llene de “estrellas fugaces”, debido a que en esta época del año la Tierra pasa cerca de la nube de polvo y piedras que desprende el cometa Swift-Tuttle.

El nombre de las Perseidas se atribuye a la constelación de Perseo, de la que parecen proceder las “estrellas fugaces”.

It’s a shine off! 🌌

This year’s Perseids meteor shower will have to contend with the full Moon’s brightness. Look up if you’re outside after midnight (local time) on Aug. 12 or 13, when it’ll be at its peak–you might be lucky and see the brightest ones. https://t.co/vFkqWhKOmi pic.twitter.com/iPP9lsYmzx

— NASA (@NASA) August 1, 2022