En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Semana para el olvido

Vaya que la semana pasada no fue la mejor para el equipo de la franja en lo deportivo y menos en lo administrativo.

La lesión de Aristeguieta puso a trabajar a la gente de ‘inteligencia deportiva’ en el afán de encontrar a alguien que viniera a sustituir al ‘vino tinto’ con el sello de la casa: bueno, bonito y regalado.

Después de algunos intentos con el delantero canadiense Lucas Cavallini, éste amablemente les dio las gracias, pero no perdió la oportunidad de recomendarles al estadounidense “Jozy” Altidore, jugador veterano que ha tenido participación con la selección norteamericana en incontables ocasiones y que impresiona por su físico.

Sin embargo, los últimos tiempos de Altidore no han sido los mejores, un bajón en rendimiento lo marcó como una de las peores contrataciones en la liga inglesa donde pasó con más pena que gloria.

Un gol en los últimos 22 partidos durante el presente año es su carta de presentación.

Veremos si Larcamón es capaz de sacarle jugo a este poste norteamericano para que ayude a la franja que, después de la lesión de Aristeguieta, ha perdido el poder ofensivo y sólo suma tres puntos de los últimos doce, lo cual tiene preocupado al cuerpo técnico.

Después de dos victorias al inicio del torneo frente a Mazatlán y Santos, la franja empató con León y Cruz Azul, para perder con Monterrey y el sábado pasado empatar con el Atlético San Luis a cero goles en el Cuauhtémoc ante una entrada realmente muy floja.

El torneo cumplió su primer tercio y a pesar de todo, el equipo de Larcamón suma el 50% de los puntos diputados, lo cual no es malo en el papel, aunque en la percepción pareciera que el torneo podría complicarse al sumar en liga únicamente dos victorias en los últimos once partidos disputados, lo cual, quiera usted o no, marca un decremento en la productividad de la escuadra.

Se estará visitando al Toluca el martes venidero en el Estado de México, el cual pinta para ser un encuentro complicado donde algo tendrá que hacer Larcamón y sus huestes para buscar la fórmula de romper la sequía de goles, pues sin anotar, será difícil traerse un buen resultado.

Posteriormente vendrá la pausa del partido frente a Pumas debido al compromiso del equipo capitalino, para después, el viernes 12 de agosto, visitar al sorprendente Xolos de Valiño en la frontera.

No está fácil el calendario, sin embargo, no hay que perder la fe en que las cosas mejoren para el equipo camotero.

La batalla mediática.

Los que se metieron en una situación complicada fueron los ineptos pseudo directivos que manejan al Puebla aquí en la ciudad de los camotes.

Resulta que el prestigiado y bien informado periodista de deportes nacional Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, les publicó una información que comprometía la visa de trabajo de Larcamón para poder trabajar como DT en nuestro país, misma que tenía alrededor de siete meses vencida, lo cual era cierto; y si viviéramos en Finlandia, diría el periodista Mario Alberto Mejía, las reglas se tendrían que aplicar a raja tabla y la participación del DT argentino tendría que ser considerada como indebida, por lo que Puebla tendría que haber perdido 21 partidos por marcador de 2-0, lo cual hubiera movido el tema de las multas en la cuestión del descenso.

La angustia llegó hasta las altas esferas de la FMF donde de manera rápida y expedita dieron por bueno el argumento de ‘supuesto’ permiso del Puebla para evitarse mayores problemas.

Sin embargo, cuando no haces tu trabajo de manera adecuada, cuando estás más preocupado por lo que pueda decir o escribir algún periodista, pierdes la dimensión del verdadero trabajo que debes hacer y para lo que estás contratado.

Cuando la preocupación es ocupar el Cuauhtémoc como prostíbulo, generar fiestas, aprovecharte de todas las chavas que trabajan en el club, contratar ‘bots’ para defender tu honra, entre muchas cosas más, terminas comentiendo errores garrafales como los del Sr. Ro(b)a quien fue reprendido por los altos mandos el jueves pasado y de ‘penequete’ no lo bajaron a él y los 40 ladrones que lo rodean.

Existe mucha preocupación, pues la cosa no terminó ahí y cuando tratas de denostar a un periodista prestigiado, este siempre buscará argumentos sólidos para demostrar la veracidad de su información.

El contestar a bote pronto tiene sus riesgos y esta misma semana los directivos poblanos quedarán exhibidos como lo que son, unos viles mentirosos y engañabobos.

Actúe o no la FMF, la verdad sobre la falta administrativa y la alineación indebida de Larcamón al tener su permiso vencido, quedará demostrada de manera clara y nítida.

No olvidemos que toda verdad atraviesa tres fases:

Primero, es ridiculizada; segundo, recibe violenta oposición y tercero es aceptada como algo evidente.

Esto según el filósofo Arthur Schopenhauer.

Es cuanto.

Abróchense los cinturones.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

[email protected]