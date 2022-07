¿La radio o el podcast? Le pregunté a León Krauze

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

Estos días platiqué con León Rodri­go Krauze Turrent, conocido co­mo León Krauze, periodista, con­ductor y escritor mexicano, quien actualmente conduce los noticieros de Univisión en la ciudad de Los Ángeles, Es­tados Unidos.

Y me dio mucho gusto saber que lue­go de más de seis meses de trabajo está de regreso Historias perdidas. Esta tempo­rada, en alianza con Podimo, es un pod­cast donde él nos cuenta grandes enig­mas, misterios y escalofriantes episodios sobrenaturales de la historia, aderezados con muy buena producción, no como los churros que escuchamos en algunas emi­soras al aire.

Son 12 episodios los que componen esta primera temporada, que serán lan­zados cada martes abordando temas que harán que los calzones se nos hagan de yo-yo, como: Los misterios de Pompeya; El vuelo final de Amelia Earhart; El último ti­gre de Tasmania; La aterradora penitencia­ría Eastern State; El monje negro de Ponte­fract; Robert Hanssen, espía supremo; La Da­lia Negra; La posesión de Anneliese Michel; La oscura muerte de Billy the Kid; Lemuria y Mu, continentes perdidos; El enigma de la mansión Winchester; y La bestia de Gevau­dan, los cuales nos harán descubrir otros mundos y salir de la atmósfera en la que estamos inmersos día a día.

En algún momento de la charla le hi­ce la pregunta obligada, aprovechando el viaje, refiriéndome a cuál es su prefe­rido: ¿La radio o el podcast? Me respondió que esa pregunta era difícil de responder, porque los dos tienen algo en común: el ejercicio de la imaginación y el hilo con­ductor es el audio, aunque él considera a la radio como el rey de los medios, la cual lo ha fascinado desde muy joven, aun­que por el ritmo vertiginoso en el que vivi­mos hoy debe ser rápida, cápsulas breves, con muy buen contenido, aunque el po­dcast definitivamente es pintar sobre un lienzo más amplio con una infinidad de posibilidades.

Krauze se puede escuchar ahora en Podimo, que no es una frecuencia en AM o FM sino la principal plataforma de po­dcasts y audiolibros en español. Además, es la única que apoya a los creadores por medio de un modelo novedoso de repar­tición de ingresos.

La app de Podimo está disponible en América Latina, también en Dinamarca, Alemania, Noruega, Ho­landa y España.

Los usuarios y suscriptores de Améri­ca Latina tienen acceso a más de 50 mil podcasts en abierto en español, así como a programas completamente nuevos y úni­cos que no se pueden encontrar en nin­gún otro sitio. Los usuarios de pago po­drán acceder a más de 300 programas originales en español, que representa un catálogo de 4 mil episodios exclusivos, que no se pueden escuchar en ningún otro lugar, así como a 5 mil 500 audioli­bros en español.

Historias perdidas nació en 2008, no es nada nuevo y fue como una sección corta de la revista informativa que tenía León en ese momento en W Radio. Al pasar el tiempo, el proyecto creció y conquistó de tal manera al público que se convirtió en dos libros bestseller y en uno de los pod­casts más populares de América Latina y Estados Unidos. Hasta el momento, ha publicado más de 60 episodios.

Este proyecto lo lleva a cabo en con­junto con la casa productora de docu­mentales Editorial Clío, con quienes ha encontrado una fórmula de seguir gene­rando contenidos que hagan al público buscarlos ahora a través de podcast.

“Historias perdidas ha sido uno de los grandes gustos y privilegios de mi carre­ra”, fue lo que me dijo el periodista, quien me aseguró está grabando estos materia­les y los guarda para poder escucharlos con sus hijos y mantener un legado, el de escuchar y narrar estas historias de ge­neración en generación, como lo hacían nuestros abuelos.

En un ejercicio de supositorio –como decía Chabelo– le pregunté si la siguien­te temporada en un “supuesto” aborda­ra temas sólo de México ¿cuáles elegiría? Me comentó que la temporada pasada hubo un episodio donde habló de El te­soro de Moctezuma un proyecto ambicio­so donde quería contar la historia de la conquista, aunque el propósito de hacer un proyecto para plataforma como este y no para medios tradicionales es precisa­mente el expandir nuestra visión a otros tiempos, lugares y gente, no sólo de nues­tro país sino del planeta, aunque les diré que si se hiciera sobre temas de México sería una película de terror, con la leyen­da “20 años después y sigue lo mismo”… o una cosa así.

A sus 47 años, Krauze es el conductor del Noticiero Univision Edición Noctur­na y unos de los periodistas latinos más conocidos en Estados Unidos. Ha gana­do ocho Premios Emmy, incluidos dos por sus reportajes sobre madres deportadas y el costo de la seguridad fronteriza en Es­tados Unidos.

En este link pueden escuchar Historias Perdidas: https://go.podimo.com/latam/historiasperdidas

