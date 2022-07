Mario Delgado, Ignacio Mier, Miguel Barbosa, Claudia Rivera y esa Morena brava y exhibida

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Toda elección deja ganadores y perdedores. Y la del sábado pasado de Morena no fue la excepción, ya que –como se esperaba- se dieron con todo para definir a los consejeros estatales que pondrán a la próxima dirigencia del partido, que quedó exhibido luego de las prácticas mapacheriles que, incluso, se cometieron de manera cínica en el gobierno federal, en la delegación de la secretaría de Bienestar.

Días antes, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador había pedido a los morenistas evitar “malos vicios” (¿los hay buenos?) en su proceso interno, pero lo cierto es que el propio dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo y las dependencias federales toleraron y/o fomentaron las tropelías electorales: Video desde Puebla: Reportan acarreo en las oficinas de Bienestar Huauchinango

Así que el primer perdedor en la elección del sábado fue el mismo Morena, que quedó exhibido como un partido dividido, desunido, mañoso, antiemocrático y –al igual que el PRI y PAN- sin escrúpulos a la hora de utilizar recursos y programas públicos con fines electorales: A la vieja usanza del PRI, Morena realiza su elección de consejeros estatales

No obstante, lo que también demostraron las corrientes morenistas fue algo que debería preocupar a los sedicentes presidentes nacionales del PRI y PAN: Capacidad de convocatoria y movilización, porque –más allá de las trampas y golpes que se dieron entre los mismos miembros de la 4T- lo cierto es que priistas y panistas NUNCA han realizado un proceso interno nacional como el que sí pudo realizar el partido amlista.

AL FIN, MIGUEL BARBOSA TENDRÁ EL APOYO DE SU PROPIO PARTIDO

Una vez que, se calcula, su grupo ganaría entre 116 y 120 de los próximos consejeros estatales, queda claro que el gobernador Luis Miguel Barbosa sonrió la noche del sábado, porque –finalmente- tendrá el apoyo de la próxima dirigencia de su partido luego de ganar la contienda interna: Grupo del gobernador Barbosa gana mayoría de posiciones en la elección de Morena

Sus múltiples detractores la colocarán en la lista de perdedores de la guerra morenista, pero hacerlo será inexacto, tendencioso e impreciso, ya que, aunque Claudia Rivera no ganó –en absoluto –mayoría de consejeros, pero sí pudo hacer triunfar a sus hermanos Mayté, David y a su aliado Iván Camacho.

Así que la ex presidenta municipal de Puebla capital mantuvo viva su expresión política, pero varios de sus allegados cercanos perdieron, como Damián Romero y el diputado local Iván Herrera, quienes no serán consejeros estatales. En este contexto, Claudia Rivera no ganó, pero tampoco fue arrasada.

Uno de los grandes perdedores de la contienda es el coordinador de los diputados federales morenistas, Moisés Ignacio Mier Velazco, no solamente porque no logró que su hija Daniela se convirtiera en consejera estatal, sino –sobretodo –por el notable aumento en su disputa política –personal con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

NACHO MIER, NADA QUÉ PRESUMIR…PERO

Desde hace tiempo Mier Velazco decidió confrontarse con Luis Miguel Barbosa y la elección del sábado le dio la oportunidad de disputarle el control del partido, con el apoyo de Mario Delgado y el gobierno federal, en especial la secretaría de Bienestar: Mario Delgado, Nacho Mier y Claudia Rivera VS Miguel Barbosa y Alejandro Armenta Mier

Pero no solamente fue derrotado, sino que su hija, a la que él mismo legisladora local plurinominal, no obtuvo lugar dentro del siguiente consejero estatal de Morena. Pese a contar con el apoyo y complicidad tanto de la dirigencia nacional del partido como de algunas áreas del gobierno federal, el coordinador de los diputados federales amlistas NO PUDO con el gobernador.

¿Esta nueva derrota le saca de la contienda por la candidatura del 2024?

Desde luego que el resultado del sábado no lo acerca a obtener la postulación, pero tampoco lo elimina del todo por una razón: El único que lo puede eliminar de la lista de precandidatos es el mismo que lo puso en ella; es decir, Andrés Manuel López Obrador, aunque la pasada contienda interna implicó un severo revés a su grupo político y aliados.

ARMENTA MIER, SIN UNA REAL MEDICIÓN DE SU FUERZA POLÍTICA

En el caso de otro de los aspirantes, el senador Alejandro Armenta Mier, el saldo de la elección le fue hasta cierto punto favorable por la derrota de uno de sus principales adversarios, Ignacio Mier Velazco, además de que no participó abiertamente en el proceso y, por ende, no se confrontó de manera directa con el titular del Ejecutivo Estatal.

Pero uno de sus allegados, el ex candidato a gobernador Abraham Quiroz, sí intentó convertirse en consejero estatal y fracasó, así que Armenta Mier tendrá que analizar a fondo qué tan real y sólida es su estructura, ya que, como se constató el sábado pasado, pese a ser el partido en el poder a nivel federal y estatal, Morena carece de institucionalidad interna, también de fuerza política propia y depende de elementos externos, como el mismo AMLO o la federación, para ser competitivo.

El resultado del sábado ratificó que, a pesar de que a ciertos personajes, como Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Bertha Luján y demás no les guste, para Morena ganar o perder la elección del 2024 en Puebla pasa –forzosamente – por Luis Miguel Barbosa Huerta: Video desde Puebla: Miguel Barbosa exigió a Morena no lanzar a candidatos oscuros en 2024