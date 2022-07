Los primeros ‘inmortales’ del tenis mexicano

CANCHA

Yola Ramírez, Rafael “Pelón” Osuna y Raúl Ramírez ingresaron al Salón de la Fama del Tenis Mexicano, que hoy celebró su primera investidura.

“Es un gran honor, a lo mejor no lo tenía tan merecido como me han hecho creer, pero estoy muy orgullosa de estar en el Salón de la Fama. Me vienen recuerdos maravillosos de lo que era jugar tenis y de competir contra jugadoras que pensaban que me iban a ganar y les ganaba”, describió Yola, campeona de dobles en Roland Garros 1958 y quien también es integrante de del Salón de la Fama de Wimbledon “Last Eight Club” y del Salón de la Fama de Roland Garros.

La ganadora de 9 títulos Grand Slam en dobles, Rosie Casals, fue la representante del Salón de la Fama Internacional que asistió al evento como invitada de honor para engalanar la primera edición encabeza por el presidente ejecutivo Rafael Belmar Osuna.

“Van a ser recordados por lo que fueron como grandes campeones del más alto nivel. Son los únicos tres que estuvieron clasificados dentro de los 10 mejores del mundo. Y Rosie Casals representa la importancia que le da el tenis internacional a este movimiento. No puede haber un país que no sepa su historia”, dijo Belmar.

Para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Mexicano es requisito obtener como mínimo el 80 por ciento de votos emitidos por el consejo de admisión. El próximo año buscarán investir a dos tenistas más.