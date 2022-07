Capas de hielo en Groenlandia se derriten rápidamente; liberan 6 mil millones de toneladas de agua al día

ARISTEGUI NOTICIAS

Las recientes olas de calor también han afectado a Groenlandia, causando que su capa de hielo se derrita rápidamente, elevando el nivel del mar.

La Dirección General de Industria de la Defensa y Espacio de la Comisión Europea advirtió este martes que las altas temperaturas han provocado que la capa de hielo se derrita rápidamente y libere alrededor de 6 mil millones de toneladas de agua por día.

El satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) registró los cambios en la zona, mostrando una alta descarga de sedimentos del derretimiento de los hielos.

#ImageOfTheDay

A #heatwave has been affecting #Greenland in the past few days

➡️High temperatures ♨️ have caused the ice sheet to melt rapidly & release around 6 billion tonnes of water per day

⬇️#Sentinel2🇪🇺🛰️ image of Godthåbsfjord showing high sediment discharge from 🧊melt pic.twitter.com/3fjImIh38x

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) July 26, 2022