Salud: se registran 60 casos de viruela símica en México y pueden aumentar

En México se han identificado 60 casos de viruela símica en 11 estados y hasta ahora no se reporta ninguna defunción, no obstante los contagios pueden aumentar, advirtió este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Durante el reporte semanal del Pulso en la Salud, el subsecretario recordó que hasta ahora se han identificado 17,000 casos en el mundo, principalmente en Europa, África y América.

El funcionario recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países identificar posibles casos de esta enfermedad, por lo que en México no se descarta la presencia de más contagios. “Hemos tenido 60 casos, sí es esperable que se sigan presentando más casos, conforme los seguiremos buscando, con una vigilancia activa que tenemos montada desde el aviso de la Organización Mundial de la Salud. De estos 60 casos nadie ha fallecido”, explicó. El primer caso en el país fue confirmado el 28 de mayo por el subsecretario López-Gatell, quien detalló que se trataba de un paciente de 50 años, residente permanente de Nueva York. A pesar de que la OMS determinó clasificar a la viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), el subsecretario explicó que no se trata de una enfermedad letal. “Es una enfermedad de muy baja letalidad, de esos casi 17,000 casos solo se han presentado cinco defunciones en el mundo y esto no es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente”, planteó.

López-Gatell explicó que esta viruela se transmite principalmente por el contacto con la piel y que “se autolimita”, pues después de 21 días desaparece. “En general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave, que son quienes tienen muy decaídas las defensas del organismo”, añadió. En el caso de los 60 casos registrados en México, solo cinco han requerido hospitalización debido a que presentaban defensas bajas. “Todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa daños en la piel, fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios linfáticos”, comentó.