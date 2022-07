Michelle Vieth platica sobre su conducción en “Premios Juventud 2022”

Por Mino D’Blanc

La reconocida actriz Michelle Vieth será una de las conductoras para Televisa de la entrega de los “Premios Juventud 2022”, ceremonia que será transmitida este jueves 21 de julio a partir de las 19:00 horas con la “Noche de Estrellas” por Canal 5 y retransmitida el sábado 23 a las 20:00 horas por “las estrellas”. Compartirá la conducción con Paul Stanley y Brandon Peniche.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: Tienes el honor de ser conductora en los “Premios Juventud”.

MV: Quién me iba a decir que aventurándome a hacer mis pininos en conducción hoy estamos aquí presentes. No había explorado yo esa faceta en mi carrera y pues de repente llegó la pandemia, llegó una oferta de Alejandro Gou para regresarme de Estados Unidos porque yo estaba viviendo allá, para hacer “La Señora Presidenta” con don Héctor Suárez y fue donde nos conocimos en el programa en el que comencé y donde tenía de compañera a Raquel Bigorra, quien es mi comadre y unos años después heme aquí. Agradecida con la empresa que me dio mi primera oportunidad, que me descubrió, que es Televisa de que hoy confían en mí y sobre todo con Nino Canun de que me de esta oportunidad, mi productor de “Cuéntamelo ya” que me ha ido enseñando y que he ido integrándome al programa poco a poco y ahí me pueden ver dos o tres días a la semana de vez en cuando. Seguimos aprendiendo, seguimos en este camino que es un camino que yo no conocía, que es un camino que nunca pensé ni siquiera recorrer, pero se me prestó la oportunidad y dije “vamos” y ahora con la fiesta más hot que son los “Premios Juventud”, que me den la oportunidad de conducir al lado de Brandon Peniche para mí es un honor y sobre todo es algo que nunca me imaginé. Es mi primera vez de “Premios Juventud”, estoy muy emocionada, estoy muy contenta, estoy con muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo con estas ganas de vivir esta experiencia y podérselas transmitir a la audiencia; algunos por primera vez, algunos que ya son fans que los han visto siempre y agradecida y bendecida, no hay más.

MD’B: ¿Ustedes van a estar en el Coliseo en Puerto Rico directamente?

MV: Sí, vamos a transmitir desde allá y llevándoles lo mejor de todas sus estrellas favoritas. Estoy impresionada con el talento que ya confirmó, con el talento que va a estar presente. Mis hijos por supuesto me pidieron fotos con todos, se querían meter a la maleta, pero los saqué porque es imposible (ríe) porque o voy a trabajar o voy a tomarme fotos para mis hijos (ríe con más ahinco), entonces qué puedo contarles… Karol G es la artista más nominada a “Premios Juventud” porque tiene 12 nominaciones, tenemos a J Balvin que también está nominado en 11 categorías entre ellas “Artista de la Juventud Masculino” y “La más pegajosa”, está Raw Alejandro que es el tercer artista más nominado porque está presente en 9 categorías, tenemos a Farruko con 8 nominaciones, hay empate entre Angela Aguilar, Camilo y Grupo Firme con 7 nominaciones, con 6 están Anitta, El Alfa, Nodal, Maluma, Rosalía, qué te puedo decir yo.

MD’B: ¿Qué aprendes de conducir, como persona y como profesional?

MV: El que nunca dejas de aprender. Cuando tú piensas que ya sabes todo o que ya lo aprendiste, ese día mejor retírate porque es el día que te das cuenta que eres el más ignorante. Y lo comparto siempre, mis hijos son mis más grandes maestros, aunque son niños los chiquitos y son adolescentes, todos los días aprendo algo nuevo de ellos. Y eso es justo lo que me pasa con la conducción. Me pasa que todos los días puedo aprender algo de diferentes personas y la vida me sorprende de una forma diferente porque la televisión en vivo es muy diferente a la de las telenovelas.

MD’B: ¿Cuál es tu mayor reto como persona para conducir “Premios Juventud”?

MV: Hacer un papel digno. Creo que cuando conduces eres tú, se muestra tu esencia, no estás representando a ningún personaje, no estás haciendo a alguien más, sino estás dando lo mejor de ti, o al menos mi compromiso con tu audiencia, mi audiencia, con el público que nos va a ver es ese dar el cien por ciento y si no el doscientos por ciento, dar lo mejor de mí, obviamente con lineamientos, con sana distancia, con todos los protocolos y con el debido respeto, guardando las distancias porque yo no soy periodista ni estudié periodismo, no soy conductora ni estudié conducción, pero estoy aprendiendo, tengo toda la disposición y todas las ganas de poder hacerlo para decir ahora sí me considero que aprendí cómo se hace la conducción y tal. Y pienso que parte de formar y tener compañeros tan generosos como en su momento lo fueron Raquel Bigorra y Patricio Cabezut y ahora lo son Cinthia Urías, Sofía Escobosa, Ximena Córdoba, Dalilah Polanco, Roxana y tener un productor como lo es Nino Canun y todo un equipo de producción detrás de nosotros, que se ha convertido en mi familia y que es como mi biblia, mi fuente de aprendizaje diario en donde se me da la oportunidad de poder desenvolverme en otra faceta y sobre todo la confianza en algo que yo ni siquiera me había dado cuenta que podía hacer y ahora que lo estoy haciendo y que tengo estos maestros y que tengo esta guía y que tengo esta contención y que tengo toda una producción de mi mano porque a lo mejor yo doy la cara, pero detrás de mí hay un mundo de gente que por lo general nunca se les reconoce. Inclusive tú mismo al poderme entrevistar y poder compartir con tu audiencia, con tu público, eres un apoyo más para poder desempeñar esto de la mejor manera y lo más dignamente posible.

MD’B: En esta edición de “Premios Juventud”, ¿en qué lado estarás como conductora?

MV: Vamos a estar conduciendo, haciendo de todo un poco. Claro que sola una cosa aún no la tengo bien, mañana en la junta de producción nos dirán cómo va a estar todo organizado. No me gustaría limitarlo solo a la alfombra roja por si de repente los sorprendo (ríe), pero yo espero poder hacer un buen papel, hacer algo diferente a lo que me han visto hacer y que sean mis primeros de muchos y no mis últimos “Premios Juventud” porque estoy muy contenta y muy emocionada de ser parte de.

MD’B: Después de este evento, seguramente traerás a “Cuéntamelo ya” un gran bagaje de conocimientos y culturalidad.

MV: El programa ha sido para mí una escuela diaria, ha sido para mí un ver la vida desde otro punto de vista y sobre todo me ha aportado muchísimo. Ahora ser parte de “Premios Juventud” se complementa muy bien, porque obviamente “Cuéntamelo ya” es un programa de revista, de espectáculos y qué mejor que un espectáculo de esta magnitud como los son dichos premios con estrellas de talla internacional para chicos, medianos, grandes y de todo un poco, porque hay variado, hay mucho talento, hay influencers, hay cantantes, hay actrices, hay actores compañeros, o sea, hay de todo. No se pueden perder “Premios Juventud” porque literal sí es la fiesta más hot del verano. Se va a transmitir por Canal 5 este jueves 21 a las 7:00 de la noche y ya pasando los premios también me pueden ver en “Cuéntamelo ya” de vez en cuando porque alternamos, algunos días estoy, otros no; ya soy parte del elenco base, pero como hay varias conductoras nos vamos alternando y eso está padre porque refresca mucho al programa; cada quien tiene un estilo diferente y ahí estamos todo el equipo, es una gran familia y a diferencia de otros proyectos en los que me ha tocado estar, aquí sí todas las chavas son súper lindas, profesionales, te apoyan, si te desvías te agarran y te regresan, porque obviamente llevan más tiempo haciéndolo que uno. Es u También me pueden ver con Israel Jaitovich haciendo comedia y agradecida con toda la prensa y con todo el público con todo lo que me aportan diariamente.

MD’B: ¿Ya tienes listo tu vestuario? ¿Tú lo elegiste o te lo impusieron?

MV: Como mencionaba hace rato, es un conjunto de varias personas, a la cabeza obviamente nuestro productor, pero doy gracias porque sí se toma en cuenta la opinión del talento como nosotros y fue decisión en conjunto. No he dicho de qué color es, pero tiene muchos colores (ríe), tiene mucho blim blim así como me gusta a mí y quiero que lo vean mañana para que lo descubran porque la verdad está muy padre, muy ad hoc a la ocasión y es algo muy diferente a lo que he usado y como digo “si ya saben como soy, para qué me invitan” (ríe nuevamente).

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida además de “Cuéntamelo ya” y de lo que haces con Israel Jaitovich?

MV: Estoy haciendo sketches con él. Me invitó e hicimos “El Junior”, la primera narcocomedia que aún no sale, pero se va a estrenar prontamente y estamos en “Más Noche” compartiendo con compañeros como “El Costeño”, Violeta Isfel, Jurgan, haciendo sketches, cosas diferentes, saliéndome de mi zona de confort y siguiendo esta línea que en su momento don Héctor Suárez vio en mí de esta oportunidad de hacer comedia, porque después de él, que en paz descanse y que fue el primero en creer en mí para hacer el género, tuve la invitación de Israel, ya llevo con él haciendo diferentes cosas en lo que es la Barra Cómica y en Distrito Comedia igual. En agosto voy a hacer mi debut en cine gracias al director Simón Bross, vamos a hacer una película que se llama “La loca del reforma” y voy a tener el privilegio de actuar con mi hija Michellita, entonces va a ser el debut de las dos en la pantalla grande y eso me tiene muy emocionada. Es algo que me hacía falta hacer y los tiempos de Dios son perfectos y ahorita se están engranando para que así sea y más que agradecida con Dios y con la vida de todo lo que se me está presentando y que puedo lograr y hacerlo.