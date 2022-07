¿César Yáñez se mete de lleno a la sucesión presidencial?

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Durante más de 3 años, el ex gobernador priísta de Tlaxcala, Marco Mena, mantuvo congeladas las múltiples acusaciones de fraude que personas de dicho estado y Puebla interpusieron contra Mariela Silva Gasca, hermana de la diputada federal morenista y ex precandidata al gobierno tlaxcalteca, Dulce Silva y, en consecuencia, cuñada del actual subsecretario de Gobernación federal, César Yáñez.

La actual gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, sí procedió contra Mariela, a quien -según versiones periodísticas – detuvieron en el aeropuerto de Huejotzingo policías tlaxcaltecas en operativo con poblanos: Se confirma detención de Mariela Silva Gasca, hermana de Dulce Silva, diputada federal morenista

No, no fue una venganza política de Lorena Cuéllar contra la familia de Dulce Silva, su ex rival en el proceso interno morenista, porque las denuncias contra la detenida eran múltiples y añejas. Simplemente hizo lo que debió haber hecho, pero por alguna razón no se atrevió, el exgobernador Marco Mena varios años antes.

¿ASPIRACIONES POLÍTICAS SIN LA CARGA DE UNA CUÑADA INCÓMODA?

La captura coincide con el nombramiento del cuñado de Mariela, César Yáñez, como subsecretario de Gobernación federal, pese a que –en teoría y según el sistema mexicano – el encumbramiento de su familiar político tendría que haber dado una “protección” extrajudicial adicional a Mariela: En el olvido total, el área de Género de la Casa de Justicia Huauchinango

Es poco probable que Lorena Cuéllar se hubiese atrevido a capturar a Mariela sin el consentimiento y/o el VoBo de César Yáñez, así que resulta más lógico pensar que el recién nombrado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos supo de la detención y la avaló o, cuando menos, no la impidió, como muy probablemente habrían hecho otros.

César Yáñez es visto como uno de los pocos amlistas puros; es decir, como un fiel y leal seguidor del presidente López Obrador. Es más, al interior de la 4T se le conoce como alguien que no se ha tirado hacia alguna de las corcholatas que contienden por el 2024 y, en consecuencia, quizás el flamante funcionario federal deba ser considerado como un precandidato más.

¿Y qué mejor que iniciar su gestión como subsecretario federal quitándose de encima a una cuñada incómoda con múltiples denuncias por fraude y que, al menos en Tlaxcala y Puebla, cargaba una enorme estela de repudio por los presuntos engaños y, principalmente, el influyentismo, que en esta ocasión dejó de protegerla?: Cesar Yañez, subsecretario de Gobernación… en detrimento de Lorena Cuéllar

HIJA DE LÓPEZ ZAVALA REVICTIMIZA A JOVEN VIOLADA Y EMBARAZADA POR SU PADRASTRO

La agente del ministerio público de Xicotepec de Juárez, María Fernanda López Villafuerte, no tiene culpa alguna de ser hija del ex secretario de Gobernación y ex candidato del PRI a la gubernatura perdedor en el 2010, Javier L Z.

Mucho menos es responsable de que su otrora poderoso padre, Javier L Z, hoy esté en prisión acusado de mandar asesinar a Cecilia M, madre de otro de los múltiples hijos que el ex “vicegobernador” de Puebla entre el 2004 y 2010 tuvo con numerosas mujeres: Video desde Puebla: De la antesala de la gubernatura…a la cárcel acusado de homicidio: Javier López Zavala

Incluso, si el exfuncionario estatal utilizó sus influencias y contactos políticos en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que María Fernanda López Villafuerte fuera nombrada agente del MP en Xicotepec, de ello tampoco sería culpable la “funcionaria” señalada, debido a que, lamentablemente, el influyentismo y los “recomendados” se mantienen como un severo vicio del entorno público nacional.

URGE QUE EL FISCAL DEL ESTADO SE DÉ UNA VUELTA POR LA SIERRA NORTE

Pero de lo que sí sería más que responsable la hija de Javier LZ es de no cumplir con su deber y revictimizar a una niña de 13 años supuestamente violada y embarazada por su padrastro, debido a que, según familiares de la joven, López Villafuerte –pese a fungir y cobrar salario como MP de Xicotepec- se negó a integrar la averiguación previa y les obligó a recorrer toda la Sierra Norte para interponer la denuncia.

Haya o no conseguido su puesto gracias a las influencias del padre hoy en desgracia, López Villafuerte debería cumplir a cabalidad con su trabajo y concentrarse en recorrer su propio camino como funcionaria: Video desde Puebla: De la antesala de la gubernatura…a la cárcel acusado de homicidio: Javier López Zavala

Lamentablemente, dicha MP no sería la única que no hace su trabajo en el norte del estado, porque se ha vuelto común que ciudadanos víctimas de delitos de Huauchinango, Xicotepec, Venustiano Carranza y demás se quejen de que dichos empleados de la FGE no cumplen o lo hacen con severas deficiencias: Ministerio Público y policías de Xicotepec dejan escapar a sujeto que tiene al borde de la muerte al joven Jonathan Ojeda

La hermosa Sierra Norte también es Puebla, la niña de 13 años ultrajada es una víctima, aunque su caso no sea mediático y, por lo mismo, ella y sus familiares merecen ser atendidos con eficacia y prontitud, pero no sucedió así. En consecuencia, el fiscal Gilberto Higuera Bernal –que ha hecho un buen trabajo en casos de amplio espectro- debería darse una vuelta por esa zona del estado para revisar a sus MPs.