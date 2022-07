Vergara: “Seré evaluada por todo el proceso, no por este torneo”

AS MÉXICO

El futuro de Mónica Vergara bajo el mandato de la Selección Mexicana Femenil, está en el aire al menos así lo dejó ver la misma estratega, quien confesó será evaluada luego de no haber clasificado al Mundial 2023 ni a París 2024.

La experimentada dejó en manos de los dirigentes su situación al frente del combinado nacional, pues si fuera por decisión propia no renunciaba.

“No soy una persona que renuncia a las cosas, voy a ser evaluada y como en diferentes procesos estoy sometida a una evaluación. Seguramente será evaluada y que estoy segura que no seré evaluada por este torneo sino por todo el proceso.

“En ese sentido cuando les comenté que no pasaba nada era personal, porque todavía no tengo idea de que vaya a pasar, me gusta terminar bien lo que hago y seré evaluada, en cuanto yo creo tengan una decisión ustedes van a saber los primeros en saberlo”, confesó post juego.

Vergara reconoció sentirse avergonzada por los resultados sacados en el premundial, quedando últimas del grupo A y sin goles a favor, por lo que es un fracaso personal y no grupal, consideró que no es un retroceso para el balompié femenil mexicano.

“Decirles que lo considero como un fracaso personal, se que es un fracaso pero al menos me da la tranquilidad que el país pudo ver a una generación con potencial, con fútbol increíble y debemos seguir empujando para llegar lo mejor posible al proceso 2027. Soy la primera en sentirme avergonzada con la afición porque no se pudo ver nada de eso, me hago responsable pero no puedo llamar fracaso todo el trabajo que hacen los clubes, la liga femenil, para que todo esto siga teniendo frutos.

“Es un fracaso personal, porque me gusta trabajar con exigencia y conozco a las jugadoras, se su potencial y pudieron ver un pequeño destello, que todavía lo pueden hacer a otro nivel. No lo veo como retroceso porque ya se tienen planeados partidos de preparación para que se continúe con esta generación”, agregó.

Por último, Vergara expresó en sus palabras el dolor que su plantilla sintió tras no haber cumplido los objetivos trazados.

“Es doloroso, no nos preparamos para estos resultados, se los garantizo, duele en las jugadoras, van a tener un duelo fuerte, están en un segundo ciclo que nos quedamos fuera y saber que por esta pandemia se tuvieron que cancelar eventos donde una generación que se perdió de su mundial, pero no podemos poner pretextos, es trabajar y trabajar a otros niveles”, culminó.