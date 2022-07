Elena Rybakina se corona como la reina de Wimbledon

La tenista kazaja Elena Rybakina remontó para vencer 3-6, 6-2 y 6-2 a la tunecina Ons Jabeur, en la inédita Final de Wimbledon, celebrada este sábado en la pista central del All England Tennis Club, y convertirse en la primera jugadora de su país en ganar un título de Grand Slam en individuales.

23 years old. Wimbledon champion. 🇰🇿

Elena Rybakina, the youngest player to lift the Venus Rosewater Dish since 2011#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/U7C6GzFGQ8

