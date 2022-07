En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Paso a paso

El inicio del torneo por parte del equipo de Larcamón, sin lugar a dudas que promete, pues siempre debutar ganando en patio ajeno es alentador.

Sin embargo, las cosas se tienen que ir dando y madurando, ganarle a un equipo como Mazatlán que, a decir verdad, no tiene ni pies ni cabeza, tampoco es para volverse locos.

En Mazatlán, desde la salida del Ex Gobernador Quirino Ordaz, el apoyo gubernamental para la escuadra vino mucho a menos, los recursos para contrataciones escasean y tan es así que la escuadra prácticamente mantuvo el mismo cuadro con el que terminó el torneo pasado, por ahí algunas incorporaciones de medio pelo que a decir verdad no marcan ninguna diferencia y es por eso que la franja, manteniendo su base, su esquema y la misma hambre de triunfo de los torneos pasados, terminó por pasar por encima de estos pobres mazatlecos que por cierto son manejados por las mismas ‘ratas’ que están aquí en Puebla en la directiva pero que allá no han tenido la misma suerte que tuvieron aquí con Nicolás Larcamón y nada más no ven la suya.

Lo importante desde mi punto de vista para los Camoteros es que se volvió a manifestar esa escuadra comprometida y que además sabe bien a qué juega, esa misma escuadra que con el paso de las jornadas el torneo anterior perdió un poco el paso cuando los demás equipos alcanzaron su mejor nivel pero que con todo y eso les alcanzó para meterse a la liguilla, situación que esperamos se pueda repetir en este torneo previo a la copa del mundo.

El torneo actual será corto, tres meses y una semana de actividades, más una semana de repechaje y tres semanas de liguilla para jugar la final los últimos días de Octubre y dar paso al viaje de la selección mexicana a la copa del mundo de Qatar 2022.

Por lo mismo las jornadas pasarán volando y quien tome el mejor ritmo pronto tendrá la opción de alcanzar el campeonato.

Larcamón es experto en buenos inicios y si logra mantener la estabilidad jornada a jornada, la franja volverá a tener chance de meterse a la liguilla y buscar algo más de lo alcanzado hasta la fecha.

Ahora tendremos que verlo actuar frente a equipos mejor armados como Santos de Torreón y León, quienes visitarán la Angelópolis de manera consecutiva, sería maravilloso para la escuadra y su afición que se ligarán victorias como local y sumar nueve puntos de nuevo en el inicio del torneo, lo cual enfilaría a los camoteros a una nueva liguilla, pero eso aún está por verse.

Las Locuras del ‘Chompiras’ y Cía.

Quienes ya perdieron el control de sus actos y hasta del esfínter, son los pseudo directivos del equipo de la franja, quienes perdiendo toda ética y profesionalismo, se han dado a la tarea de ‘vetar’ a medios y periodistas que tienen la osadía de incluso saludar a algún colaborador del programa radiofónico En Línea Deportiva

Al periodista Carlos Morales lo vetaron, debido a que el experimentado periodista y colaborador del programa Ricardo Hernández Esparza tiene una colaboración con él en un programa de ‘facebook’ (hágame usted el favor) por lo que al no acceder a quitarlo, le fueron retiradas sus acreditaciones

Otro caso aparte es el de los ex dueños del equipo, los López Chargoy, a quienes les pidieron que nos retiraran el habla para evitarse problemas con la actual directiva.

Sobra decir a donde los mandaron, sin embargo eso nos habla del nivel de locura y depresión que azota a estos ‘pillastres’ convenencieros que sólo vinieron a Puebla a ver qué se podían robar independientemente de los grandes sueldos que cobran por no hacer nada y solo aparecer en las fotos.

Tanto al ‘Hobbit’ Ro(B)a como al ‘Chompiras Jiménez los alcanzó ya el Síndrome de Persecución donde tienen una creencia delirante de que todo mundo los observa.

La recomendación es que dejen de hacer travesuras para que no sigan siendo exhibidos semana a semana y básicamente por la misma gente que los rodea.

Nosotros seguiremos dando cuenta de lo que sucede en lo futbolístico con el equipo de Larcamón como de lo administrativo que también le interesa a los lectores.

Es cuánto.

Nosotros como siempre seguiremos en línea

Hasta la próxima.

[email protected]