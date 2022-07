Buzz Lightyear VS Padres de familia

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

Tras unos días de haber salido la película de Lightyear me permito hacer este comentario, sin espe­rar perturbar las sanas concien­cias de mis asiduos lectores y, sobre todo, los padres de familia quienes se desgarra­ron las vestiduras cual si vieran a la bestia apocalíptica de sietes cabezas, ya que, an­te la avalancha publicitaria para ver esta saga muchos se pausaron, ya que habían “espoileado” (acción de arruinar y des­trozarle la vida a alguien que está viendo una serie desde el comienzo anticipándo­le hechos que se darán en el futuro, sin advertencia o consideración alguna, aca­bando toda esperanza de emoción y sor­presa para siempre) que en el filme se in­cluía una escena de beso entre personas del mismo sexo.

Las reacciones no se hicieron esperar, hubo quien no llevó a sus hijos a ver la pe­lícula, yo al momento de ir estuve atento al momento ya que estaba acompañado de mis hijas Dari y Lani, quería explicar­les la situación para cuando esta apare­ciera en pantalla, lo cierto es que no fue necesario mi bagaje inclusivo, ya que de verdad la escena es imperceptible, dura acaso uno o dos segundos, las niñas esta­ban más preocupadas por no mezclar las palomitas de mantequilla con las de dul­ce que estaban en su contenedor.

Lightyear, de Disney-Pixar, fue prohi­bida en 14 países por la escena del beso entre personas del mismo sexo, especial­mente en Oriente Medio y Asia, incluidos Arabia Saudita, Líbano, Kuwait, Egipto, Indonesia y Malasia.

Algo que a mí me preocuparía es si mi hija me dijera: “Papá ¿por qué hay tantos clubs nocturnos en la ciudad?”

¿Qué le contestaría? Algo así como: “Hija, lo que pasa es que tenemos una moral relajada, prohibimos una escena de un segundo en el cine mientras que vemos cómo las personas se dejan ver en su ingreso a estos lugares, que parecen ‘triángulo de las bermudas’, porque ca­rro que entra desaparece”.

La película –que cuenta con la inter­pretación de Chris Evans como Buzz Li­ghtyear de las películas de Toy Story– in­cluye un breve beso entre Hawthorne, el personaje interpretado por la actriz Uzo Aduba, y la mujer con la que tiene una relación.

Los papás que pusieron el grito en el cielo por la película son los mismos quie­nes le compran una niñera electrónica a sus hijos, para que los eduque y de paso los mande al infinito y más allá, para que nos den tiempo libre, ya que ser padres o madres de tiempo completo de repente re­sulta asfixiante, ¿o no?

Cuantos papás esperan que caiga la noche para poder ver contenidos para adultos ¿Ustedes están seguros que sus hijos no los escuchan? O a quienes tienen videos en DVD, ¿están seguros que sus hi­jos no los han visto?

Cuántos no se han dado tiempo de acompañar a sus hijos en un festival de la escuela, cuántos creen que son padres por dar una módica mensualidad y llevar a pasear a los hijos el fin de semana. ¡Eso si es preocupante! Eso sí daña a tus hijos profundamente, para el resto de sus días, no una escena de un segundo de una pe­lícula.

Y le puedo seguir. ¿Cuántos niños y niñas no han sido abusados y la mayo­ría son abusos de gente cercana a ellos? ¿Dónde estaban los papás?

A nivel mundial, México ocupa el pri­mer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, confor­me datos de la asociación Aldeas Infan­tiles SOS. Esos son temas que sí se tienen que poner en tela de juicio, porque en este momento lector está ocurriendo mientras creemos que solucionamos el mundo con no ir a ver una película al cine, por intro­ducir propaganda de ideología de género.

Lightyear es una aventura llena de di­versión, que cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear (voz en inglés de Chris Evans), el héroe que inspiró el juguete. Lightyear presenta al legendario guar­dián espacial en una aventura interga­láctica, junto a un grupo de ambiciosos reclutas (voces en inglés de Keke Palmer, Dale Soules y Taika Waititi) y su diverti­do compañero robot Sox (voz en inglés de Peter Sohn). También participan del elen­co Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDo­nald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whit­lock Jr.

Dirigida por Angus MacLane (co­director de Buscando a Dory) y producida por Galyn Susman (Toy Story: Olvidados en el tiempo).

La educación, valores, costumbres, creencias, ideologías vienen de casa, no podemos tapar el sol con un dedo, ni mantenernos en una burbuja, tampoco creyendo que con no ver algo dejara de existir o de hacernos daño.

La realidad es que cada quien debe to­mar su papel en serio, porque siempre es más cómodo echarle la culpa alguien de los errores que se tienen en casa, si tu es­tás segura o seguro de la chamba que ha­ces en tu hogar con tus hijos ¡no hay na­da que temer!

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

Contacto: [email protected] y @RayZubiri en todas las redes sociales.