Muertes en la Amazonía: la Policía Federal tiene 5 sospechosos más

La Policía Federal anunció el domingo (19) haber identificado a ocho personas involucradas en la muerte del indigenista Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips, tres de las cuales están en prisión y cinco fueron identificados por haber participado en el ocultamiento de los cadáveres. Los detenidos son Amarildo da Costa Pereira, Jefferson da Silva Lima y Oseney da Costa de Oliveira. Hasta el momento, solo Amarildo ha confesado el crimen.

Continúan las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias, razones e implicados en el caso.

La policía anunció el sábado que había concluido el análisis de la causa de las muertes. Pereira fue asesinado con dos disparos en la región abdominal y torácica y uno en la cabeza. Dom Phillips recibió un disparo en el abdomen.

La munición de caza utilizada en el crimen dispara múltiples proyectiles, y los cuerpos fueron encontrados tras la confesión del pescador Amarildo.

Dom Phillips, colaborador del diario británico The Guardian, y Bruno Pereira, funcionario licenciado de la Fundação Nacional do Índio (Funai), fueron vistos por última vez el 5 de junio, en la región de la reserva indígena Vale do Javari, la segunda más extensa del país, con más de 8,5 millones de hectáreas. Se trasladaban de la comunidad ribereña de São Rafael a la ciudad de Atalaia do Norte, en Amazonas, cuando desaparecieron sin dejar rastro.