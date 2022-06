Hallan lancha de indigenista y periodista hundida en río de Amazonas

PRNewswire

Las fuerzas de seguridad que investigan los asesinatos del indigenista Bruno Araújo Pereira y del periodista británico Dom Phillips han localizado la lancha en la que viajaban cuando fueron emboscados y asesinados el 5 de junio.

Según la Policía Civil del estado de Amazonas, la embarcación estaba sumergida a unos 20 metros de profundidad en el río Itacoaí, cerca de la comunidad de Cachoeira. El peso de al menos seis sacos de arena fijados a la embarcación impidió que saliera a la superficie, por lo que no se pudo encontrar.

Junto a la embarcación se encontraron un motor de 40 CV y cuatro bidones que eran utilizados por Bruno, según explicó el comisario Alex Pérez, de la 50.ª Comisaría de Policía de Atalaia do Norte.

El lugar exacto en el que se encontró el barco fue indicado por Jeferson da Silva Lima. Conocido como Pelado da Dinha, Lima fue detenido el pasado sábado (18), por su presunta implicación en los asesinatos de Pereira y Phillips, cuyos restos fueron rescatados el día 15.

El lugar en el que se enterraron los “restos humanos” -según designaron las fuerzas de seguridad- fue revelado por el pescador Amarildo da Costa Oliveira. Conocido como “Pelado”, Oliveira fue el primer sospechoso detenido por su participación en el crimen y confesó su participación en la desaparición del indigenista y del periodista británico. Los restos mortales fueron enterrados en una zona forestal cerrada, a unos 3 kilómetros del canal del río Itacoaí.

El segundo sospechoso, detenido temporalmente el 14 de noviembre, es Oseney da Costa de Oliveira, alias “Dos Santos”.

Además de los tres sospechosos ya detenidos, la Policía Federal informó el último domingo (19) que está investigando la participación de otras cinco personas en el ocultamiento de los cuerpos. Las investigaciones continúan para tratar de aclarar las causas de los asesinatos y si hay otras personas implicadas. La Policía Federal anticipó que, hasta el momento, no hay pruebas de que el crimen haya sido ordenado, y que los delincuentes habrían actuado por iniciativa propia.

En un comunicado, la Unión de los Pueblos del Javari (Univaja) se mostró en desacuerdo con la conclusión de la Policía Federal. La entidad -para la que Bruno prestaba servicios desde que dejó su puesto en la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI)- dijo que había pasado información sobre organizaciones criminales que operan en la región y que podrían ser responsables de las muertes del indigenista y del periodista. En el documento, la entidad pide que las investigaciones continúen y que no se descarte ninguna hipótesis.

“Exigimos la continuidad y profundización de las investigaciones. Exigimos que las autoridades consideren la información cualificada que les hemos transmitido en nuestras cartas. Solo entonces tendremos la oportunidad de volver a vivir en paz en nuestro territorio, el Valle del Javari”, dice la nota.

Víctimas

Dom Phillips, colaborador del diario británico The Guardian, y Bruno Pereira, funcionario en excedencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), fueron vistos por última vez la mañana del domingo (5), en la región de la reserva indígena Vale do Javari, la segunda mayor de Brasil, que tiene más de 8,5 millones de hectáreas y alberga el mayor número de pueblos indígenas aislados o recientemente contactados del mundo. Las víctimas salían de la comunidad ribereña de São Rafael hacia la ciudad de Atalaia do Norte, cuando desaparecieron sin dejar rastro.

Bruno Pereira denunció haber sufrido amenazas en la región, según informó la Policía Federal, que abrió un procedimiento de investigación sobre la denuncia. Pereira había estado trabajado como colaborador de la Unión de Organizaciones Indígenas del Valle de Javari (UNIVAJA), una entidad dirigida por los propios indígenas locales y que tenía como objetivo evitar la invasión de la reserva por parte de pescadores, cazadores y narcotraficantes.