El Coro de Niños de los Ángeles y el Young Men’s Ensamble darán Conciertos de Gala en Puebla

Dos de los mejores exponentes del género en el mundo, presentados por el internacional Coro Normalista de Puebla

Por Mino D’Blanc.

Este jueves 23 de junio a las 19:00 horas en la Iglesia de María Reina habrá un Concierto de Gala en donde se presentará el mundialmente famoso Coro Normalista de Puebla, cuyo fundador y director general es el maestro Jorge Altieri Hernández, una de las figuras más emblemáticas que ha dado México a la historia mundial de la música coral, y el Coro de Niños de Los Ángeles, dirigido por el maestro Fernando Malvar Ruiz, ganador de un premio Grammy en la categoría de “Mejor Grabación Coral” por la 8ª Sinfonía de Mahler.

En dicho concierto cada coro hará una presentación individual interpretando obras del repertorio clásico y popular, para después cantar juntos logrando una gran masa coral de 100 cantantes, que será acompañada por la Orquesta Sinfónica del Coro Normalista de Puebla.

El viernes 24 de junio se presenta en el Templo de la Compañía a las 20:00 horas el Young Men’s Ensamble, dirigido por el Dr. Steven Kronauer, que es un coro perteneciente al Coro de Niños de Los Ángeles, concierto en el que interpretarán también repertorio clásico y popular.

Ambos conciertos serán de manera gratuita.

-Sobre el Coro de Niños de Los Ángeles (LACC):

Fue fundado en el año 1986.

Es ampliamente reconocido como uno de los coros juveniles más importantes del mundo. Ha sido elogiado como “maravillosamente bello” por Los Ángeles Times, “el mejor coro de niños que he escuchado” por Esa-Pekka Salomen, y “una de las verdaderas joyas artísticas de Los Ángeles” por Gustavo Dudamel.

Aparece anualmente en más de 50 presentaciones públicas, incluidas conciertos de producción propia y en colaboraciones con organizaciones líderes como la Ópera de Los Ángeles, la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica de Pasadena y POPS.

El Coro atiende anualmente a casi 400 niños de 6 a 18 años provenientes de más de 40 comunidades en todo el sur de California a través de sus siete coros y dos niveles principiantes que son “Primeras Experiencias en el Canto” y “Primeras Experiencias en el Canto Coral”.

LACC participó en el nuevo concierto cinematográfico de la ex alumna Billie Eilish titulado “Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles en Disney +” y ha aparecido en la grabación de John Williams titulada “John Williams & Steven Spielberg: The Ultimate Collection” en el año 2017, y en “La grabación de Deca”, producida por LA Master Chorale y aclamada por la crítica, “A Good Understanding”. Siendo el sujeto de cuatro documentales de la cineasta ganadora del Oscar® Freida Mock, LACC aparece en “Sing !”, nominado a dicho premio, aproximadamente un año en la vida del coro.

LACC también se ha presentado con John Mayer en “The Tonight Show” de NBC y ha aparecido en “Great Performances” de PBS, BBC Radio y en varias ocasiones en el programa de difusión nacional de Public Radio International “From the Top”. Recibió el Premio “Margaret Hillis 2014” de “Chorus America a la Excelencia Coral”, el honor coral más alto de los Estados Unidos.

LACC frecuentemente se desempeña como embajador cultural de Los Ángeles en giras que han llevado al Coro por todo el país y a más de 20 países en 6 continentes.

Su director actual es el maestro Fernando Malvar Ruiz.

-Sobre el director Fernando Malvar Ruiz:

Considerado uno de los mejores directores corales a nivel mundial, tiene una maestría en dirección coral de The Ohio State University y completó los cursos para obtener un doctorado en música coral de la Universidad de Illinois.

Está cumpliendo su cuarta temporada como Director Artístico de “Los Angeles Children’s Chorus”, habiendo comenzado esta posición el 1 de agosto de 2018.

Es un director, ponente y educador reconocido internacionalmente, que ha trabajado con coros infantiles y juveniles durante toda su carrera. De 2004 a 2017 fue director artístico de “The American Boychoir”, liderando el conjunto en más de 150 presentaciones y realizando hasta cinco giras nacionales e internacionales al año. Ha preparado coros para apariciones con la Filarmónica de Los Ángeles, Opera de Los Ángeles, Sinfónica de San Francisco, Filarmónica de Nueva York, Orquesta de Filadelfia, Orquesta Sinfónica de Chicago, Filarmónica de Berlín y Orquesta Sinfónica de Londres, entre otras.

Ha trabajado con directores como Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Pierre Boulez, Yannik Nézet-Seguin, Michael Tilson Thomas y Valery Gergiev, así como con artistas que van desde el violonchelista Yo ‐ Yo Ma, el trompetista Wynton Marsalis, las leyendas del pop Billie Eilish, Beyoncé Knowles, Sir Paul McCartney, Josh Groban y los cantantes de ópera Kathleen Battle y Jessye Norman. Dirigió The American Boychoir en seis discos, y también dirigió sus actuaciones en los Oscars y un Servicio Conmemorativo del 11 de septiembre transmitido a nivel mundial en CNN. Fue el director musical de la película “Hear My Song” (Boychoir) protagonizada por Dustin Hoffman, Kathy Bates, Debra Winger y Josh Lucas.

Trabajó anteriormente como Director Musical Asociado de “The American Boychoir” de 2000 a 2004 bajo la dirección de James Litton. Experto en la voz adolescente, ha dirigido coros infantiles y juveniles de todo el mundo.

-Sobre el Coro Normalista de Puebla:

Fundado el 14 de septiembre de 1964 por el Maestro Jorge Altieri Hernández, quien ha sido su director durante toda sus historia.

En sus inicios estuvo integrado por jóvenes estudiantes del Instituto Normal pero actualmente lo conforman profesionistas y alumnos de cualquier área o institución y es apoyado por el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Educación.

Su repertorio va desde el género clásico y religioso hasta la música popular y folclórica nacional e internacional. Se ha presentado acompañado de Orquesta Sinfónica, de Cámara, Mariachi y diferentes ensambles.

Ha participado en varias puestas en escena de zarzuelas, cantatas y óperas como “La Traviata” y “Rigoletto” de G. Verdi y “Carmen” de Georges Bizet.

Entre sus más destacadas presentaciones está la que realizaron en Ciudad del Vaticano ante SS Juan Pablo II en septiembre de 1997. A través de cincuenta y siete años de labor ininterrumpidos, ha realizado numerosas presentaciones dentro de México, veinte giras por los Estados Unidos de Norteamérica, diez por Sudamérica presentándose Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Ecuador; dos por Asia (en Siberia) y veinticinco por el continente Europeo, donde ha participado en festivales, concursos y conciertos profesionales en las principales ciudades de España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Hungría, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Croacia, Grecia, Turquía, Polonia, República Checa, Serbia, Suecia y Rusia.

-Sobre el maestro Jorge Altieri Hernández:

Nació en Tepeaca, Puebla el 5 de abril de 1939.

Hombre de gran sensibilidad, la cual ha transmitido al mundo a través de la música y el canto coral, quien desde muy joven demostró su inquietud e interés por la educación, el arte y la cultura. Ha formado y dirigido diversas agrupaciones musicales pero su mayor éxito ha sido la creación del Coro Normalista de Puebla en 1964, agrupación que ha llevado a recorrer la mayoría de los países de América, Europa y parte de Asia y; desde 1996, la Orquesta Sinfónica del Coro Normalista de Puebla.

Durante su incansable trayectoria se ha hecho acreedor a diversos premios y reconocimientos, tanto por sus logros artísticos como educativos y humanos. Entre los más recientes se destaca la “Clavis Palafoxianum” entregada por el Gobierno del Estado de Puebla en septiembre de 2017 y la “Medalla Mozart” que otorga la Embajada de Austria y la Academia Medalla Mozart a las personalidades e instituciones más destacadas de la música académica. Dicha medalla le fue entregada en enero de 2019, en la Ciudad de México.

Como promotor de la cultura musical y el canto coral es el creador y organizador, junto con su Coro Normalista, del Festival Mundial de Coros Puebla, México desde el año 2000 en donde se han presentado más de 10,000 artistas de 180 agrupaciones de Europa, Asia y América.