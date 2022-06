Cruz Rendel platica sobre su personaje en el episodio “Ingobernable” en “Esta historia me suena Vol. 5”

La historia está basada en la canción del mismo nombre el rapero español C. Tangana

Por Mino D’Blanc

El actor Cruz Rendel da vida a Federico en el episodio de “Esta historia me suena Vol. 5” titulado “Ingobernable”, nombre tomado de la canción del mismo nombre del cantante, compositor y productor español C. Tangana y que será transmitido este viernes 17 de junio a las 18:30 horas por “las estrellas”. En dicho capítulo comparte créditos con la actriz Rocío Rangel y con los actores Adalberto Parra y Ángel Cerlo.

MD’B: El unitario en el que te toca participar es con un tema muy actual.

CR: Así es; tenemos la oportunidad gracias a la producción de Genoveva Martínez de que me invitaron una vez más a este maravilloso proyecto que es “Esta historia me suena Vol. 5” con “Ingobernable”, este tema del rapero español y sí el tema es la trata de personas que vivimos día con día en nuestro país y en todo el mundo y está padrísimo. Ojalá que no se lo pierdan.

MD’B: Obviamente este tipo programas muestran temas muy actuales, pero también proponen soluciones.

CR: En el capítulo vemos una manera de solucionar uno de esos millones de casos. Este caso lo interpreta Rocío Reyna junto con Adalberto Parra. Él funge con un personaje de mafioso que se llama don Beto que encarcelan. Tiene como prisionera a María José y tienen un hijo y resulta que tienen un hijo. Él la prostituye, así como la tiene a ella, tiene a una gran cantidad de mujeres, pero ella entre comillas es la oficial, es la que tiene a su hijo. En un evento familiar que tienen que es el cumpleaños de su hijo pequeño llamado Milca, la policía captura a don Beto y es el momento en el que ella logra escapar de Chihuahua, porque esto pasa en Chihuahua, llega a la ciudad de México con una tía que vive ahí y que se llama Flor y esta tía es la que la ayuda a resolver su vida lamentable, ve lo que le está pasando, la apoya, la cobija, le da asilo y hasta le consigue trabajo para que pueda cambiar de vida. Se encuentra a Carmelo que es un personaje interpretado por José Luis Cordero “Pocholo” que es el encargado de un restaurante bar flamenco y es donde ella comienza a crecer. Resulta que entra Federico que es mi personaje que lo manda don Beto; en este caso mi personaje no se dedica a la mafia, pero don Beto tiene una cuenta pendiente con mi papá y me toman a mí a mentir con un mando de don Beto a ir a la ciudad de México a traer a María José, la esposa. Tengo que hacerlo porque me amenazan con llevarse a mi hermana y darle esa mala vida de trata de personas, no me queda de otra, pero no voy con malas intenciones, al contrario, vengo de una familia humilde, trabajadora, con valores y que me veo obligado a cumplir una tarea de esas. Y sí, voy, la encuentro; en ese inter de que la encuentro ella se da cuenta que yo soy mandado, pero me encargo de convencerla que no es así. Entonces hacemos equipo y ya no les cuento más para que disfruten todo el episodio y el desenlace.

MD’B: ¿Qué le aprendes a tu personaje de Federico?

CR: Me deja una experiencia que el amor por la familia es muy importante. Cuando tu educación viene de casa, de defender a los tuyos, de cuidar a los tuyos, es muy importante. En este caso Federico llega y conoce a María José, se da cuenta de la vida que lleva y también se asusta, no quiere que sufra, la ayuda a resolverla, a que sea feliz y a que salga de todo ese problema, porque él tiene una vida normal, digamos. Entonces eso me deja Federico, defender a la familia, defender a la mujer y que realmente todos vivamos felices y en libertad.

MD’B: ¿Te gusta la canción “Ingobernable” de C. Tangana?

CR: No la conocía. Cuando ya escuché el tema y lo conecté con la historia dije “wow, ahora entiendo”. Sí me gustó.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Esta historia me suena Vol. 5”?

CR: Primero que nada, es porque son temas musicales que todos conocemos y que todos cantamos o hemos cantado en su momento. Está padrísimo que cuando tú escuchas un tema te imaginas una historia y vives a lo mejor con lo que estás pasando esa historia de esa canción. Pero qué pasa, que con estos temas nos damos la oportunidad de que nos van a brindar historias reales, historias que pasamos día con día porque son temas buscados para eso, para entregar a la sociedad temas importantes de lucha que hoy pasamos tanto en familia, noviazgo, padres, hijos, hermanos, en redes sociales, entonces es muy importante que vayan viendo todos los capítulos porque cada capítulo es una historia nueva. De lunes a viernes por “las estrellas” vamos a poder ver una historia diferente con un tema diferente. Nos va a dejar muchísimo dependiendo del tema que está.

MD’B: ¿En qué te pareces a Federico?

CR: (ríe) Me parezco mucho. Yo soy muy hogareño, aún tengo la fortuna de contar con mis padres, con mis hermanos. Yo soy del estado de Colima, tuve que salirme para venir a la Ciudad de México en la búsqueda de un sueño, de una carrera, de abrirme camino, de hacer una vida diferente a la que uno está acostumbrado en provincia. Entonces encontré mucho eso; Federico tiene que salirse de su ciudad a una ciudad que no conoce, a la Ciudad de México sin conocer calles, sin conocer gente, sin conocer nada, y aun así dar con un objetivo y lo logra. Ese punto me llevo muy importante de Federico, que esa lucha y esas ganas lo hacen todo.

MD’B: ¿En qué no te pareces a Federico?

CR: En la forma de llegar con esta persona, en cuestión carácter, de llegar muy tímido. Es que tienen que ver esa parte de Federico en su momento en este capítulo, de ser muy tímido, de ser muy callado para poder cumplir las cosas. Yo soy muy aventado, muy arriesgado, yo voy a lo que voy y Federico es muy tranquilo, muy paciente, muy callado y va viendo poco a poco cómo hacerlo. Si hubiera sido Cruz, hubiera sido en el momento.

MD’B: ¿Qué otros proyectos tienes ahora?

CR: Estamos en un proyecto si Dios quiere de una serie, hay una propuesta. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Cruz Rendel, así aparezco en mi Instagram, en mi Facebook, para que les vaya comentando lo que viene en mi carrera.