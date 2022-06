Desde el Terror: Fortunato, el maníaco de Trianon

Psicología Jurídica Forense

En la década del 80, la epidemia del sida encontró su blanco en la comunidad gay del mundo entero. La sensación era que los gays habían traído el Apocalipsis al mundo. Pero en Brasil, en la ciudad de San Pablo, en medio de un clima de extrema homofobia, trece homosexuales fueron, además, víctimas de un asesino serial: un taxi boy que asesinaba a los clientes que asistían al parque Trianon en busca de sus servicios. Las víctimas fueron sofocadas para evitar ser oídos por los vecinos y luego estranguladas de modo macabro.

La seguidilla de muertes mantuvo a la policía desconcertada hasta que un error fatal en la casa de su última víctima lo llevó a prisión.

Ficha:

Nombre: Fortunato Botton Neto

Sobrenombre: El Maniaco del TrianonLugar de los asesinatos: Parque del Teniente Siqueira Campos (Trianon), Sao Paulo

Pais: Brasil

Fecha de los asesinatos: 1986-1989

No. de Victimas: +7-13 asesinatos

Tipo de victimas: Hombres (Homosexuales)

Tipo de Asesino: Sadico, Asesino de Homosexuales, Carnicero

Modus Operandi: Sexoservidor, contactaba a sus victimas en zonas de prostitucion, los acompañaba a sus apartamentos donde los emborrachaba para despues atarlos, amordazarlos y estrangularlos, despues los atacaba con un cuchillo o un desarmador, algunas victimas les sacaba los organos internos por las orejas, la nariz o les extraia los intestinos por el ano, finalmente se llevaba objetos de valos para venderlos.

Captura y condena: Arrestado el 13 de Agosto de 1989, condenado por tres de los asesinatos.

Informe final: Murió en prisión en febrero de 1997, de bronconeumonía como resultado de SIDA.

Fortunato Botton Neto cresceu na rua e se tornou um sanguinário homicida. Entre 1967 e 1997, ele matava aqueles que o contratavam como garoto de programa

O Brasil também teve seus assassinos em série. São Paulo foi palco de uma história confusa e problemática que deu origem a uma sucessão de mortes. É o caso do rapaz Fortunato Botton Neto, conhecido como Maníaco do Trianon, que viveu entre 1967 e 1997.

Nascido na capital, ele fugiu de casa ainda criança e viveu na rua pedindo esmolas. Aos oito anos, foi estuprado por um caminhoneiro, o que desencadeou um ódio profundo por pessoas mais fortes que ele.

Nos anos 1980, ele começou a se prostituir para sobreviver, atuando na Av. Paulista, principalmente no Parque Trianon. Era uma época difícil, em que a AIDS se proliferava e a homofobia era ainda mais comum do que nos dias de hoje. Rapidamente, Botton começou a usar drogas e teve que lidar com problemas financeiros.