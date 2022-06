Ministerio Público y policías de Xicotepec dejan escapar a sujeto que tiene al borde de la muerte al joven Jonathan Ojeda

Ángel Israel N habría atacado con una navaja a Jonathan y los policías de Xicotepec le detuvieron…pero por no seguir el procedimiento ellos y el MP lo liberaron

Abelardo Domínguez

Xicotepec de Juárez, Pue.

Está libre el agresor de Jonathan Ojeda.

Todo por error de la policía municipal de Xicotepec en complicidad con el MP.

Por mal integrada la puesta a disposición del agresor del joven Jonathan Ojeda, quien se ganaba la vida como guardia de seguridad en el bar “Conceptos Di” y sigue a punto de perder la vida, pero a su agresor el Ministerio Público lo deja en libertad.

La falta de capacitación y asesoramiento para los elementos de seguridad pública de Xicotepec contribuyó a que el MP dejara en libertad al presunto agresor, el capitalino Ángel Israel T, de 26 años de edad, quien supuestamente apuñaló al joven Jonathan Ojeda.

Todo por la ignorancia de los elementos de la policía municipal al no estar capacitados, pusieron a disposición al agresor por riña en la vía pública, un delito no grave, el supuesto involucrado pagó una multa y salió libre, como sucedió el día en que la víctima fue navajeada.

Los elementos de la policía municipal llegaron primero a la escena de los hechos, tendrían que haber puesto a disposición ante el MP al sujetó agresor por el delito de Ataque y Agresión para que se configura el delito perjudicial u ofensivo y quedara preso.

Un ataque es un intento o amenaza de lesionar a otra persona. Mientras que una agresión seria tener un contacto real con otra persona.

Pero no fue así, ante esto hechos, queda en evidencia la falta de preparación de los Ministerios Públicos al ser cómplices de no acatar los reglas y procedimientos del Código Penal del Estado de Puebla y dejar en libertad a los delincuentes por errores de los que aplican la ley, por eso la gente ya no quiere denunciar y está optando por hacerse justicia con su propia mano.

Estos yerros de la policía municipal y la inoperancia de los servidores públicos de la FGE afectan a la ciudadanía, como ya sucedió en el caso del joven Jonatha Ojeda, cuyo agresor está en libertad..