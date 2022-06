Javier L y Santiago B, los psicópatas que gobernaron Puebla

Debate

Por Roberto Desachy Severino

¿Cómo se puede definir a sujetos que felicitan a las féminas el Día de las Madres y/o el de las Mujeres, se pronuncian por la seguridad y contra la violencia de género y, un buen día, resultan acusados de armar un complot para asesinar a una ama de casa, que –además- tuvo un hijo con alguno de los involucrados?.

¿Qué se puede decir de un hombre que, el Día del Padre, sube a su face personal una fotografía en la que aparece con su papá, para hacer público que le extraña, le ama y, al mismo tiempo, lleva años enfrascado en una disputa legal, personal y mediática con la madre de uno de sus hijos por la manutención, porque no quiere pasarle pensión o busca ahorrarse unos pesos…a costa de su propio vástago?.

Así fue y es el comportamiento de algunos de los psicópatas que gobernaron Puebla en un pasado muy reciente e, incluso, uno de ellos, Santiago N, fue funcionario federal, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que dejó en octubre del 2019, lo que implica que uno de los presuntos participantes en el complot contra Cecilia Monzón duró casi un año en un alto cargo dentro del gobierno amlista.

Basta revisar los blogs personales de Javier L y Santiago B, presos por su presunta participación en el entramado que le habría costado la vida a la política y activista Cecilia Monzón, para corroborar –una vez más- que las redes sociales POCO o NADA tienen que ver con la vida real: Video desde Puebla: De la antesala de la gubernatura…a la cárcel acusado de homicidio: Javier López Zavala

EL DR JEKYLL Y MR HYDE

“El Extraño Caso del Dr Jekyll y Mr Hyde” es una brutal novela del británico Robert Louis Stevenson, quien relata con maestría y sencillez escalofriantes las dos personalidades que puede manifestar un solo individuo y que se han acentuado en la actualidad, con las redes sociales, herramienta inmejorable para que la gente, especialmente los políticos, muestren una cara absolutamente diferente a la que en realidad tiene.

Es el caso del ex secretario de Gobernación, Desarrollo Social y ex candidato del PRI al gobierno en 2010, Javier L, recientemente vinculado por su presunta participación como autor intelectual del homicidio de Cecilia Monzón, con quien –además- procreó un hijo: Video desde Puebla: FGE reconstruyó el asesinato de Cecilia Monzón en Momoxpan

En su muro personal de Facebook, Javier L se presenta “Soy político, me gusta la política, pero política de la buena, donde la vocación y el afán de s”. El 21 de junio del 2020 subió una fotografía con su padre (q.e.p.d), para desearle un buen Día del Padre y decirle que le extraña, aunque pesaba sobre el “político de los buenos” la acusación por la falta de manutención de su hijo con Cecilia N.

FELICITAR A LAS MADRES…¿Y ORQUESTAR EL HOMICIDIO DE LA DEL PROPIO HIJO?

El 10 de mayo de ese año, también en face, el mismo exfuncionario estatal de alto nivel escribió: “Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación, es ser madre. #diadelasmadres”. El 25 de febrero del 2020 publicó la foto de una manifestación en Casa Aguayo, con la exigencia: “Puebla exige #SeguridadYJusticia”.

Y el 16 de junio del 2019, nuevamente, Javier L felicitó a su papá: “Además de ser un gran padre eres un gran hombre de Dios”. Antes, el 16 de mayo de ese año, como buen priísta, al fin y al cabo, se sumó a la cargada de felicitaciones por el día de las mamás: “‪El amor de una madre es algo que nadie puede explicar, está hecho de una profunda devoción, de sacrificio y dolor, es infinito y desinteresado y perdurable, pase lo que pase, porque nada puede destruirlo o quitarle ese amor”. ‪#FelizDiaDeLaMadre.

Irónico, contradictorio y muestra clara de una psicopatía, cuando el mismo personaje público que no pierde oportunidad en autodefinirse como “defensor” de las madres, padres y promotor de la seguridad es señalado por –presuntamente – orquestar el homicidio de la mamá de uno de sus hijos…del que tampoco se ha hecho cargo: López Zavala, de vicegobernador al más estrepitoso y vergonzoso derrumbe

Y este tipo de personajes gobernó Puebla hace no mucho tiempo.

SANTIAGO B, PROMISORIA CARRERA POLÍTICA TIRADA AL CAÑO

Como su exjefe, Santiago B, exsecretario particular de Javier L y ex delegado federal de la SRE en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, también es un ejemplo clásico del Dr Jekyll y Mr Hyde, porque el pasado 20 de febrero del 2020 en su muro de Facebook colocó el mensaje de que “Las Niñas no se Tocan, no se Violan, no se Matan”.

Valdría la pena preguntarle si, bajo ese parámetro, entonces ¿por qué se prestan vehículos para que huyan los supuestos asesinos de mujeres?: También por el caso Monzón, ahora confirman detención de Santiago Bárcena Álvarez, ex secretario particular de López Zavala

Antes, el 8 de marzo del 2019, cuando todavía se desempeñaba como funcionario federal, mandó una calurosa felicitación por el Día de la Mujer. También en su cuenta de Twitter lanzó el mismo mensaje por el día de las féminas y utilizó dicha cuenta para publicar fotos con importantes políticos de los gobiernos federal y estatal pasados, como el expresidente Enrique Peña Nieto, el ex subsecretario federal Juan Carlos Lastiri Quiroz, la excanciller Claudia Ruiz Massieu, entre otros.

A diferencia de su exjefe Javier L, quien apenas fue un invento sexenal del “Góber Precioso”, Mario Marín Torres y no se le conocían demasiadas virtudes ni aptitudes personales, Santiago sí era carismático y su carrera en el sector público fue meteórica, brillante y era más que promisoria…hasta que recibió la acusación que arrastró peor que un tsunami.