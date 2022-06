En Martes Ciudadano, Miguel Barbosa atiende peticiones de jóvenes artistas

-El gobernador recibió Alejandra Huerta, una artista poblana que diseña y que se pinta de “catrina viviente”

-La respuesta de las autoridades en las jornadas es rápida y confiable, expusieron beneficiarios

RDS/Staff

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- A través de los “Martes Ciudadanos” el gobierno estatal no solo apoya a las personas más necesitadas sino también impulsa proyectos de jóvenes, tal es el caso de Alejandra Huerta Gayol, una artista urbana que fue atendida en Casa Aguayo de manera directa por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, a quien le solicitó la gestión de espacios para exponer su arte y creatividad.

La poblana que estudió artes plásticas, diseña y se pinta de “catrina viviente”, hizo un llamado a la gente, en especial a los jóvenes poblanos artistas, a no tener miedo y a acercarse a las jornadas de atención ciudadana, pues dijo que sí existen los apoyos y el respaldo de la administración estatal para este sector de la sociedad.

Tras su acercamiento con el gobernador, la joven de 25 años expuso que el titular del Ejecutivo le manifestó interés por su trabajo, en especial por la “catrina de talavera”, pues indicó que esta artesanía representa a las y los poblanos.

“Que no se queden con la idea de que no hay ayuda, de que no hay apoyo, que se avienten y que se arriesguen a conseguir ese apoyo, sí hay apoyo, solo es cuestión de arriesgarse”, expresó Huerta Gayol, quien manifestó su entusiasmo y agradecimiento al mandatario Miguel Barbosa Huerta.

RESPUESTA DE LAS JORNADAS ES RÁPIDA Y CONFIABLE

Otra de las personas que fue atendida por el gobernador fue la señora María del Socorro, quien el año pasado perdió a su hija en un accidente, por lo que se tuvo que hacer cargo de sus nietos de 7 y 11 años, este último con discapacidad intelectual.

La señora reconoció que ha sido complicado salir adelante por la pandemia y que por su edad es difícil conseguir un buen trabajo, por lo que este día acudió a Casa Aguayo a fin de solicitarle al mandatario estatal becas para que sus nietos continúen estudiando.

Llamó a las y los poblanos a acudir a las jornadas de atención del gobierno estatal, al señalar que la respuesta que reciben es inmediata y confiable.

PIDE BENEFICIARIO DE JORNADA CIUDADANA DEJAR A UN LADO LA INCREDULIDAD

El mandatario estatal también atendió a Ramón Pérez Santamaría, un señor que en 2021 perdió sus piernas en un accidente que tuvo en el circo en el que trabajaba. En ese sentido, solicitó el apoyo del gobernador para hacerse de unas prótesis que le permitan continuar su vida y con sus actividades.

El señor, quien también solicitó asesoría jurídica al gobierno estatal para proceder contra la empresa en la que laboraba, por no cubrir el pago de sus prótesis que necesita, admitió que estaba incrédulo de que iba a ser atenido por el gobernador, sin embargo, señaló que no fue así, por lo que pidió a la gente acercarse al mandatario estatal.