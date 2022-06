Puebla, entre las ciudades mexicanas en las que más objetos se olvidan al usar la app de Uber

Staff/RG

CDMX, León y Puebla son las ciudades donde más olvidan cosas los usuarios

En el país, la hora en la que más se olvidan artículos al usar Uber es a las 6 de la tarde

Puebla, Puebla a 2 de junio de 2022.- Mercurio retrógrado, ocasión en la que nos volvemos más olvidadizos. Lo dicen los memes, ¿qué no? Por ¿conmemoración? (ya se nos olvidó la palabra) de esta fecha, por sexto año consecutivo compartimos en Uber la lista de objetos que más se han quedado atrás durante los viajes solicitados a través de la aplicación.

Sin mayor sorpresa, son los chilangos quienes más olvidan sus cosas, pero en 2021, leoneses y poblanos no se quedaron atrás.

¿Qué es lo que más se extravía al terminar el viaje? Dinero en efectivo. Después, obviamente, teléfonos celulares. Y en tercer lugar… lentes. Quizás sea por la distracción de los días de asueto, como por ejemplo el 12 de diciembre, el día con más reportes de objetos perdidos en todo el año. Comenzó el Guadalupe-Reyes y eso fue suficiente para perder… la compostura.

Pero eso no es lo único que se pierde cuando los usuarios no prestan atención. También hay cosas curiosas. No sólo hieleras o garrafones, también bastones tuneados para caminar con estilo, y pasteles de cumpleaños. O, por qué no, hasta la cena de Navidad.

Los 10 artículos más olvidados en 2021 fueron:

Efectivo

Celulares

Lentes

Mochila

Bolsa

Llaves

Ropa

Audífonos

Termo

Identificaciones personales

¿Cómo recuperar un objeto olvidado en un viaje solicitado a través de la app de Uber?

Comprendemos la importancia que tiene para los usuarios poder recuperar un objeto olvidado, así como el estrés que puede generar no saber cómo hacerlo. Afortunadamente, recuperar artículos olvidados al usar la app de Uber es un proceso sencillo.

Abre la app de Uber, haz clic en el menú y entra a la sección Tus Viajes.

Selecciona el viaje dónde crees que olvidaste tu objeto.

Ve hacia la sección de Ayuda y haz clic en Perdí un objeto.

Introduce un número de teléfono de contacto y pulsa Enviar.

Después recibirás una llamada que te contactará con el socio conductor del carro donde olvidaste tu pertenencia.

Si el socio conductor confirma tener tu objeto olvidado, respira aliviado y ponte de acuerdo directamente con él para coordinar la entrega del objeto y listo.

Puede suceder que el socio conductor se encuentre en medio de un viaje en ese momento y no pueda contestar tu llamada. En estos casos te recomendamos que esperes unos minutos y luego vuelvas a intentarlo. También es posible recuperar objetos olvidados al usar Uber desde la página web, iniciando sesión y siguiendo los mismos pasos desde el viaje correspondiente.

En caso de que pasen 24 hrs sin poder contactar al socio conductor, los usuarios pueden usar el botón de “Ayuda” y seleccionar “Contactar con Uber por un objeto perdido”. El equipo de soporte de Uber intentará contactar directamente al socio conductor.

“En Uber implementamos todas las medidas a nuestro alcance para ayudar a recuperar las pertenencias olvidadas, y por eso tenemos una tasa de devolución superior al 90%; sin embargo, nunca está de más revisar el asiento del automóvil antes de descender de él”, explicó Esteban Illades, gerente de comunicación de Uber en México.