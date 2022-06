Un temblor de magnitud 6.1 deja varios muertos en el suroeste de China

ARISTEGUI NOTICIAS

Un temblor de magnitud 6.1 dejó este miércoles varios muertos y heridos tras sacudir la ciudad de Yaan, en la provincia suroccidental de Sichuan, según el Centro de Redes de Terremotos de China (CENC).

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas, según contó la agencia de noticias Xinhua, si bien la cadena de CCTV habla de al menos cuatro víctimas mortales y catorce heridos.

⚡️Magnitude 6.1 earthquake hits Sichuan province in China. It is known about three victims, – local media. pic.twitter.com/aMyjBXTh7H

— Flash (@Flash43191300) June 1, 2022