Mexicana Fernanda Contreras se despide de Roland Garros

EXCELSIOR

No tuvo opción alguna ante la rusa Daria Kasatkina (N.20), pero la tenista mexicana Fernanda Contreras se despidió con honor en la segunda ronda de Roland Garros, perdiendo por 6-0 y 6-3

Tras lograr el martes su primer triunfo en un Grand Slam, ante la húngara Panna Udvardy (N.90), Contreras (25 años) tenía este jueves una misión ante Kasatkina, que además comenzó arrasando y se apuntó el primer set por 6-0 en apenas 26 minutos de partido.

Sin embargo, Contreras se sacó los nervios en el segundo set y comenzó a soltar el brazo, rompiéndole incluso el servicio a la rusa en el sexto juego (3-3), pero Kasatkina impuso su clase para cerrar el partido rápidamente con tres juegos consecutivos (6-3).

El partido se completó en 56 minutos.

La mexicana tuvo las siguientes estadísticas:

1 Servicio ace.

4 Dobles faltas.

57% de eficacia en su primer servicio.

48% ganó en su primer servicio.

27% ganó en su segundo servicio.

11 puntos ganados.

🇲🇽 After getting through qualifying and recording a first round win, Mexican Fernanda Contreras Gomez is ready to make history today:#RolandGarros

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2022