Trascendió a la eternidad el legendario Jorge Belmont, uno de los pioneros del rock and roll en México

Por Mino D’Blanc

Este lunes 23 de mayo en la Ciudad de México trascendió a la eternidad de la música el legendario Jorge Belmont, uno de los pioneros del rock and roll en México.

Inició su carrera en un trío, donde la música nada tenía que ver con el género que posteriormente tocaría; en ese tiempo ya le gustaba Elvis Presley.

Su primer grupo fue “Los Fireheads” en 1960 con el que tuvo la oportunidad de tener por primera vez una guitarra eléctrica. Siguieron “Los Tigers”, “Los Blues Comets”, “Los Twisters” y “Topsys” con los que viajó en “La Caravana Corona”.

Fue fundador en el año 1963 y líder del grupo “Los Belmonts”, uno de los exponentes del sonido Jerk y A Go Go.

Su nombre real fue Jorge Mendoza. Fue fiel testigo de lo que se convirtió el movimiento musical que ellos originaron.

En 1965 grabaron su primer disco, el cual fue un éxito en el género A Go Go. Temas como “Amarrado” -un cover de “Glad All Over” de Dave Clark y Mike Smith, que grabó “Dave Clark Five”, famoso grupo de la llamada “Invasión Británica”- y “Apriétalo” los llevaron a la cima del éxito.

Sus adaptaciones al español de canciones en inglés como “La Carta”, “Apriétalo”, “Alcánzalo” se volvieron clásicos del género en nuestro idioma. “El grupo se desintegró en el año 1969.

Jorge Belmont siguió tocando sus éxitos con otros grupos. Constantemente aparecía en programas de televisión y en eventos del género en toda la república mexicana. Fue de los artistas estelares de Caravanas de Rock and Roll.

Otro de los proyectos que tuvo fue “Jorge y su Pandilla”.

Descanse en paz.