Tormentas en Canadá dejan al menos ocho fallecidos

El saldo mortal de poderosas tormentas que han golpeado al este de Canadá durante el fin de semana se elevó al menos a ocho fallecidos, dijeron este domingo (22.05.2022) las autoridades.

La policía en la provincia de Ontario anunció en CTVNews la muerte de siete personas el sábado, producto de la caída de árboles y ramas.

La octava víctima fue una mujer que se ahogó cuando su bote zozobró en el río de Ottawa, cerca de Gatineau, un suburbio de Quebec de la capital federal.

Fuertes vientos, con ráfagas de más de 140 kilómetros por hora, azotaron el este de Canadá el sábado, informó el servicio nacional del clima, agregando que se trataba de un raro fenómeno llamado “derecho”.

