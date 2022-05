Paralelo 40 lanzó “No quiero odiarte”, su nuevo sencillo

-Tercer corte promocional de “Mad Mex”, álbum que estrenarán este año

Por Mino D’Blanc

“No quiero odiarte” es el nuevo sencillo de Paralelo 40, tercer corte promocional de “Mad Mex”, su próximo álbum que estrenarán este año.

La canción cuenta la historia de una relación en declive, en la cual uno de los protagonistas toma la decisión, dura pero necesaria de terminar antes de que se lastimen más.

Está llena de ritmos ochenteros al más puro estilo synthware, sin salirse del pop. Además tienen las guitarras con sus riff, en incluso se puede disfrutar de un largo solo de Ángel con el que finaliza el tema en fade out.

La producción de la canción fue de Pablo Navarro (Mónica Naranjo, Malú, Armando Manzanero, We Will Rock You), quien es experto en el sonido vintaje que Paralelo 40, integrado por Ángel Reyero quien fue fundador y ex integrante de La Quinta Estación y Fernando Fu, buscaron en esta ocasión.