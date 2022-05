Pohemas: ¡emboscada maestra!

Autor Bayardo Quinto Núñez

Entre los papeles

del escritorio, un sobre

abierto, y sobre protegido

con innumerables sellos,

le echó una mirada,

y a los pliegos escritos,

leyó con sofocación

y aliento agitado,

regresó a la primera página,

para recobrar el hilo

traspapelado en su mente,

su abatimiento era

más que visible,

no podía controlar

el temblor de sus

dedos y manos,

tomó el sobre

para darse un compás

de espera en su mente

de lo que leía de

los pliegos…, no había

nada de peculiar,

pero sonrió desde

las brumas de su mente.

Era una verdad a medias.

Retornó a los pliegos,

y desde su lectura

volvió al laberinto

de su mente,

está le hizo una

emboscada maestra

después de haber

leído tres horas

consecutivas y faltándoles

solamente dos páginas

y/o pliegos del legajo dijo

a sus adentros: Esto es póstumo,

y tiró al cesto

de la basura todos

los pliegos escritos,

los sacó a la calle

para que el tren de aseo

se llevará, lo que

para él era inservible.

Con el tiempo,

salió publicada

una obra: “Emboscada maestra”.

La leyó, y fue tanto su asombro,

que le replicó a su mente:

Estos son los

pliegos que deseché,

que buena jugada

me celebró

mi mente, ni como reclamar,

por el despreció

que le formulé

a mi escritura, ahora

todo es inútil.

Sólo basta esperar

en el tiempo, y ser

más coherente,

usando la sensatez.

Todo es útil,

nada se puede desperdiciar.

Sobre el autor de esta columna letrística Bayardo Quinto Núñez, abogado y notario público, escritor, pintor, músico y columnista opinionista